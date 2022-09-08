Топ-10 флагманов и среднячков: AnTuTu назвал самые мощные смартфоны на рынке

Самым производительным оказался ROG Phone 6 за $1060, но и среди более дешевых моделей нашлись достойные устройства.

Известный бенчмарк AnTuTu провел тесты и измерил производительность смартфонов из разных ценовых категорий по состоянию на август 2022 года. Рейтинг самых мощных устройств опубликовали на сайте.

Эксперты собрали данные о производительности телефонов с 1 по 31 августа 2022 года и представили средние показатели, которые более точно отображают их возможности. Среди флагманских моделей самым мощным оказался ROG Phone 6, который набрал 1 110 172 баллов. Этот бренд одним из первых выпустил игровой смартфон, поэтому успел собрать большой опыт в этой отрасли и воплотить его в своем новом устройстве с "безупречной аппаратной конфигурацией". Высокую производительность ему, в первую очередь, обеспечивает топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

На втором месте оказался iQOO 9T (1 081 222 баллов) от молодого суббренда Vivo, который привлекает покупателей интересным дизайном. Он получил процессор Snapdragon 8+, передовую оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель по стандарту UFS 3.1 и очень быструю зарядку. Тройку лидеров замкнул Red Magic 7 со Snapdragon 8, который также обеспечивает высокую производительность, хотя при этом довольно сильно греется.

Топ-10 самых мощных флагманов августа 2022:

ROG Phone 6

iQOO 9T

Red Magic 7

Xiaomi Mi 12S Ultra

Black Shark 5 Pro

vivo X80

Motorola Edge 30 Pro

vivo X80 Pro

Galaxy Z Fold4 5G

Xiaomi Mi 12 Pro

В списке топовых смартфонов среднего уровня все модели оснащены процессором Snapdragon 778G, которому хватает мощности для большинства повседневных приложений, но не для современных игр. На первом месте оказался Nothing Phone 1, который завоевал популярность на рынке не столько благодаря своей производительности, сколько благодаря внешнему виду. На втором месте — iQOO Z5, который предлагает хорошие характеристики по цене гораздо меньшей, чем многие конкуренты. AnTuTu называет его идеальным телефоном среднего класса, если не учитывать отсутствие NFC для бесконтактной оплаты. На третье место попал Realme GT Master.

Топ-10 самых мощных смартфонов среднего уровня:

Nothing Phone 1

iQOO Z5

Realme GT Master

Realme Q3s

Xiaomi Mi Lite

Xiaomi Mi Lite 5G NE

HONOR 50

Galaxy A52s 5G

HUAWEI nova 9

Galaxy M52 5G

Ранее исследователи выяснили, что спрос на смартфоны падает во всем мире, кроме самых дорогих моделей. На глобальный рынок повлияли карантин, инфляция и довольно низкое разнообразие моделей.

Писали также, что компании сокращают объемы производства смартфонов и других гаджетов. Во втором квартале 2022 года показатели снизились на 6% — с конвееров сошли всего 292 млн мобильных телефонов.