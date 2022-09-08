Топ-10 флагманів і середнячків: AnTuTu назвав найпотужніші смартфони на ринку

Найпродуктивнішим виявився ROG Phone 6 за $1060, але й серед дешевших моделей знайшлися гідні пристрої.

Відомий бенчмарк AnTuTu провів тести та виміряв продуктивність смартфонів із різних цінових категорій станом на серпень 2022 року. Рейтинг найпотужніших пристроїв опублікували на сайті.

Експерти зібрали дані про продуктивність телефонів з 1 по 31 серпня 2022 року та представили середні показники, які більш точно відображають їхні можливості. Серед флагманських моделей найпотужнішим виявився ROG Phone 6, який набрав 1110172 балів. Цей бренд одним із перших випустив ігровий смартфон, тому встиг зібрати великий досвід у цій галузі та втілити його у своєму новому пристрої з "бездоганною апаратною конфігурацією". Високу продуктивність йому насамперед забезпечує топовий процесор Snapdragon 8+ Gen 1.

На другому місці опинився iQOO 9T (1081222 балів) від молодого суббренду Vivo, який приваблює покупців цікавим дизайном. Він отримав процесор Snapdragon 8+, передову оперативну пам'ять LPDDR5, флеш-накопичувач за стандартом UFS 3.1 та дуже швидку зарядку. Трійку лідерів замкнув Red Magic 7 зі Snapdragon 8, який також забезпечує високу продуктивність, хоча досить сильно гріється.

Топ-10 найпотужніших флагманів серпня 2022 року:

ROG Phone 6

iQOO 9T

Red Magic 7

Xiaomi Mi 12S Ultra

Black Shark 5 Pro

vivo X80

Motorola Edge 30 Pro

vivo X80 Pro

Galaxy Z Fold4 5G

Xiaomi Mi 12 Pro

У списку топових смартфонів середнього рівня всі моделі оснащені процесором Snapdragon 778G, якому вистачає потужності для більшості повсякденних програм, але не для сучасних ігор. На першому місці опинився Nothing Phone 1, який завоював популярність на ринку не стільки завдяки своїй продуктивності, як завдяки зовнішньому вигляду. На другому місці — iQOO Z5, який пропонує хороші характеристики за ціною набагато меншою, ніж багато конкурентів. AnTuTu називає його ідеальним телефоном середнього класу, якщо не зважати на відсутність NFC для безконтактної оплати. На третє місце потрапив Realme GT Master.

Топ-10 найпотужніших смартфонів середнього рівня:

Nothing Phone 1

iQOO Z5

Realme GT Master

Realme Q3s

Xiaomi Mi Lite

Xiaomi Mi Lite 5G NE

HONOR 50

Galaxy A52s 5G

HUAWEI nova 9

Galaxy M52 5G

Раніше дослідники з'ясували, що попит на смартфони падає в усьому світі, крім найдорожчих моделей. На глобальний ринок вплинули карантин, інфляція і досить низька різноманітність моделей.

Писали також, що компанії скорочують обсяги виробництва смартфонів та інших гаджетів. У другому кварталі 2022 року показники знизилися на 6% — із конвейєрів зійшли лише 292 млн мобільних телефонів.