Apple продает смартфоны поколения iPhone 13 под видом iPhone 14: найдены доказательства

Новая модель iPhone практически не отличается от предшественника ни по внешнему виду, ни по характеристикам.

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Новые смартфоны от Apple iPhone 14 принадлежат к тому же поколению, что и iPhone 13. Такой вердикт после небольшого исследования вынесли аналитики китайского сайта MyDrivers.

Эксперты обратили внимание, что вышедший на днях iPhone 14 практически ничем не отличается от прошлогоднего iPhone 13: смартфон сохранил дизайн экрана, процессор Apple A15, датчики и диафрагмы. Разработчики похвастались улучшением камеры, но на деле изменилось только программное обеспечение, улучшающее качество съемки, а его можно было бы установить и на предыдущую модель, выпустив обновление. Единственное существенное отличие — это цвета корпуса.

MyDrivers пишет, что их подозрения подтвердила нумерация смартфонов в Apple Xcode — это интегрированная среда для программистов (IDE), которую используют для разработки программного обеспечения для операционных систем от Apple: macOS, iOS, iPadOS, watchOS и tvOS. В последней бета-версии

флагманские iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max проходят под модельными номерами iPhone15,2 и iPhone15,3, а вот iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили номера iPhone14,7 и iPhone14,8 соответственно. При этом iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max относятся к той же 14-й серии, получив кодовые названия iPhone14,5, iPhone14,4, iPhone14,2 и iPhone14,3 соответственно.

[ + – ] Модельные номера айфонов Фото: mydrivers.com

"Стандартная версия iPhone 14 действительно является моделью того же поколения, что и iPhone 13, во внутреннем планировании продуктов Apple", — подытожили исследователи.

Черлин Лоу из издания Engadget в своем обзоре указала, что iPhone 14 по размерам почти такой же, как и iPhone 13, но на 0,01 дюйма толще и на 2 гр легче. В Apple утверждают, что добились этого, разделив алюминиевый корпус и стекло дисплея, который стал немного ярче при таком же разрешении. Что действительно отличает модели, так это отсутствие у iPhone 14 слота под физическую SIM-карту и поддержка спутниковой связи.

Неделю назад Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 14, которая состоит из четырех моделей. Самые большие изменения получили версии Pro и Pro Max.

Вскоре после этого Apple прекратил продажи старых моделей: iPhone 11, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Пока их еще можно найти в розничных магазинах, но нельза заказать на официальном сайте компании.