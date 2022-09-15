Apple продає смартфони покоління iPhone 13 у вигляді iPhone 14: знайдені докази

Нова модель iPhone практично не відрізняється від попередника ні за зовнішнім виглядом, ні за характеристиками.

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Нові смартфони від Apple iPhone 14 належать до того ж покоління, що й iPhone 13. Такий вердикт після невеликого дослідження винесли аналітики китайського сайту MyDrivers.

Експерти звернули увагу, що iPhone 14, що вийшов днями, практично нічим не відрізняється від торішнього iPhone 13: смартфон зберіг дизайн екрану, процесор Apple A15, датчики та діафрагми. Розробники похвалилися покращенням камери, але насправді змінилося лише програмне забезпечення, що покращує якість зйомки, а його можна було б встановити і на попередню модель, випустивши оновлення. Єдина суттєва відмінність — це кольори корпусу.

MyDrivers пише, що їхні підозри підтвердила нумерація смартфонів у Apple Xcode — це інтегроване середовище для програмістів (IDE), яке використовують для розробки програмного забезпечення для операційних систем від Apple: macOS, iOS, iPadOS, watchOS і tvOS. В останній бета-версії флагманські iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max проходять під модельними номерами iPhone15,2 та iPhone15,3, а ось iPhone 14 та iPhone 14 Plus отримали номери iPhone14,7 та iPhone14,8 відповідно. При цьому iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max належать до тієї ж 14-ої серії, отримавши кодові назви iPhone14,5, iPhone14,4, iPhone14,2 та iPhone14,3 відповідно.

[ + – ] Модельні номери айфонів Фото: mydrivers.com

"Стандартна версія iPhone 14 справді є моделлю того ж покоління, що і iPhone 13, у внутрішньому плануванні продуктів Apple", — підсумували дослідники.

Черлін Лоу з видання Engadget у своєму огляді вказала, що iPhone 14 за розмірами майже такий самий, як і iPhone 13, але на 0,01 дюйма товщий і на 2 гр легший. У Apple стверджують, що досягли цього, розділивши алюмінієвий корпус і скло дисплея, який став трохи яскравішим за такого ж дозволу. Що справді відрізняє моделі, так це відсутність у iPhone 14 слота під фізичну SIM-карту й підтримка супутникового зв'язку.

Тиждень тому Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 14, яка складається з чотирьох моделей. Найбільші зміни отримали версії Pro та Pro Max.

Незабаром після цього Apple припинив продаж старих моделей: iPhone 11, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max. Поки що їх ще можна знайти в роздрібних магазинах, але не можна замовити на офіційному сайті компанії.