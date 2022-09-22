Вместо Bayraktar Латвия отправит в Украину 45 дронов Atlas PRO: что о них известно (видео)

Небольшой БПЛА военного класса будет вести разведку и корректировать артиллерийский огонь.

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Волонтеры из Латвии передадут Украине 45 беспилотников Atlas PRO — их купили на деньги, собранные на приобретение турецких Bayraktar TB2. Подробностями поделился министр обороны страны Артис Пабрикс и организаторы сбора, передает портал Delfi.

Изначально волонтеры объявили сбор 5 млн евро с целью купить для ВСУ Bayraktar TB2, но затем решили потратить уже собранные 900 тыс. евро на более дешевые БПЛА производства латвийской компании Atlas Aerospace. Всего для украинцев приобрели 15 комплектов, каждый из которых включает 3 дрона Atlas PRO. Еще часть денег организаторы потратят на покупку автомобилей для военных.

По словам главы Минобороны Артиса Пабрикса, ситуация в Украине меняется каждый день. На сбор запланированных 5 млн евро потребуется много времени, тогда как украинские военные нуждаются в дронах прямо сейчас. Производитель же быстро подготовил Atlas PRO к отправке в Украину.

Музыкант Ральф Эйландс, один из инициаторов проекта, добавил, что накануне зимы жители Латвии находятся в трудном положении и не могут жертвовать много денег. Впрочем, акция продолжается, и если удастся собрать больше средств, то на них обещают закупить другие вещи, необходимые Вооруженным силам Украины.

Украинские военные уже знакомы с моделью Atlas Pro, ведь активно используют такие дроны для борьбы с ВС РФ. Аппараты оснащены тремя винтами, камерой или тепловизором, которые позволяют вести разведку и наблюдать за противником, а также корректировать огонь артиллерии. Данные передаются по защищенному каналу связи, кроме того, Atlas Pro может работать даже в сложных погодных условиях. Стойки с лопастями складываются, и устройство помещается в специальный водонепроницаемый рюкзак военного класса.

Основные характеристики Atlas Pro:

Диаметр: до 50 см

Максимальная скорость полета: 120 км/ч

Дальность полета: 50 км

Длительность полета: около 50 мин.

Эффективная высота: 6000 м

Взлетная масса: 1,7 кг

На Atlas Pro можно установить два типа камер: дневную Argus M10 или радиометрическую VISOR NX (тепловизор). Первая обеспечивает 10-кратным оптическим зумом и 2-кратным цифровым, обладает сенсором с разрешением 1080p, скоростью записи до 60 кадров в секунду и скоростью передачи данных 11 Мбит/с.

В июле стало известно, что фонд "Повернись живим" впервые передал в ВСУ 300 дронов Atlas из Латвии. Военные одобряют модель в первую очередь из-за защищенного канала связи.

Писали также о самых популярных коммерческих дронах, которые используют ВСУ. Они защищены хуже военных БПЛА, но помогают выполнять важные боевые задачи, несмотря на свои недостатки.