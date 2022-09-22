Замість Bayraktar Латвія відправить в Україну 45 дронів Atlas PRO: що про них відомо (відео)

Невеликий БПЛА військового класу вестиме розвідку та коригуватиме артилерійський вогонь.

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Волонтери з Латвії передадуть Україні 45 безпілотників Atlas PRO — їх купили на гроші, зібрані на придбання турецьких Bayraktar TB2. Подробицями поділився міністр оборони країни Артіс Пабрікс та організатори збору, передає портал Delfi.

Спочатку волонтери оголосили збір 5 млн євро з метою купити для ЗСУ Bayraktar TB2, але потім вирішили витратити вже зібрані 900 тис. євро на дешевші БПЛА виробництва латвійської компанії Atlas Aerospace. Всього для українців придбали 15 комплектів, кожен з яких включає 3 дрони Atlas PRO. Ще частину грошей організатори витратить на покупку автомобілів для військових.

За словами голови Міноборони Артіса Пабрікса, ситуація в Україні змінюється щодня. На збір запланованих 5 млн євро буде потрібно багато часу, тоді як українські військові потребують дронів прямо зараз. Виробник швидко підготував Atlas PRO до відправки в Україну.

Музикант Ральф Ейландс, один із ініціаторів проєкту, додав, що перед зимою жителі Латвії перебувають у скрутному становищі і не можуть жертвувати багато грошей. Втім, акція продовжується, і якщо вдасться зібрати більше коштів, то на них обіцяють закупити інші речі, необхідні Збройним силам України.

Українські військові вже знайомі з моделлю Atlas Pro, адже активно використовують такі дрони для боротьби з ЗС РФ. Апарати оснащені трьома гвинтами, камерою або тепловізором, які дозволяють вести розвідку та спостерігати за супротивником, а також коригувати вогонь артилерії. Дані передаються захищеним каналом зв'язку, крім того, Atlas Pro може працювати навіть у складних погодних умовах. Стійки з лопатями складаються, і пристрій складається у спеціальний водонепроникний рюкзак військового класу.

Основні характеристики Atlas Pro:

Діаметр: до 50 см

Максимальна швидкість польоту: 120 км/год

Дальність польоту: 50 км

Тривалість польоту: близько 50 хв.

Ефективна висота: 6000 м

Злітна вага: 1,7 кг

На Atlas Pro можна встановити два типи камер: денну Argus M10 або радіометричну VISOR NX (тепловізор). Перша забезпечує 10-кратним оптичним зумом і 2-кратним цифровим, має сенсор з роздільною здатністю 1080p, швидкість запису до 60 кадрів в секунду і швидкість передачі даних 11 Мбіт/с.

У липні стало відомо, що фонд "Повернись живим" вперше передав до ЗСУ 300 дронів Atlas із Латвії. Військові схвалюють модель насамперед через захищений канал зв'язку.

Писали також про найпопулярніші комерційні дрони, які використовують ЗСУ. Вони захищені гірше за військові БПЛА, але допомагають виконувати важливі бойові завдання, незважаючи на свої недоліки.