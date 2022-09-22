"Это не HIMARS помогает Украине выигрывать войну": как ИИ, дроны и спутники помогли ВСУ

Без новейших "коммерческих" технологий, быстрой обработки информации и разведданных HIMARS не стали бы настолько эффективным оружием против ВС РФ.

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Войну украинцам помогают выигрывать не столько артиллерия и ракеты, сколько современные информационные технологии: дроны, спутники и искусственный интеллект. Об этом изданию Vox рассказали американские эксперты.

По словам бывших представителей министерства обороны США, большая часть передовых технологий, которые использует Украина, являются коммерческими, то есть их могут приобретать не только военные. Американская армия раньше тоже пыталась взять на вооружение уже готовые решения, представленные на рынке, но на ее пути постоянно вставала бюрократия и протесты предприятий, занимающихся производством вооружений. Теперь же специалисты и политики Запада оценивают, насколько эффективно технологии используются во время войны в Украину наравне с передовым оружием.

Исследователь вашингтонского аналитического центра New America Кэндис Рондо заметила в Украине уникальное сочетание боевых и информационных технологий. Она признала важное влияние реактивных систем залпового огня HIMARS производства Lockheed Martin, которую США передали ВСУ, но их одних было бы недостаточно для успешного контрнаступления. Военным также требуются данные о расположении противника, а также платформы для связи, чтобы передавать их артиллеристам.

"Это не HIMARS выигрывает войну для Украины и не традиционные артиллерийские дуэли. Именно способность украинцев обрабатывать информацию быстрее, чем русские, влияет сильнее всего", — поддержал ее Джим Митр, директор Программы международной политики безопасности и обороны корпорации RAND.

Важную роль в победах ВСУ играют небольшие гражданские беспилотники, которые используют для выполнения множества задач, включая разведку и корректировку артиллерийского огня. С их помощью бойцы ВСУ могут в реальном времени следить за российскими позициями, оставаясь незамеченными, пока артиллеристы наводятся и открывают огонь. Некоторые дроны оснащают механизмами для сброса гранат, иногда их запускают целыми "роями".

Коммерческие спутники также помогают украинцам следить за передвижениями российских войск, составлять карты и даже расследовать военные преступления, например, недавно спутниковые данные показали, как Россия уничтожила 10 млн тонн украинского зерна. Вскоре после начала полномасштабной войны компания SpaceX предоставила Украине доступ к спутниковому Интернету Starlink, который обеспечил военным защищенную связь даже в самых отдаленных районах страны.

Еще одной перспективной военной технологией стал искусственный интеллект. В марте компания Clearview AI предоставила украинцам доступ к сервису для распознавания лиц. Ранее такие технологии использовали в Афганистане, но в Украине она получила более широкое применение, хотя некоторые эксперты предупреждали о рисках.

"Это первый крупный конфликт с применением обычных вооружений, в котором используется распознавание лиц", — прокомментировал футуролог Питер Сингер, руководитель фирмы "Полезная фантастика", консультирующей ВВС США и крупных военных подрядчиков.

Недавно бывший генеральный директор Google, миллиардер Эрик Шмидт, встретился с высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы изучить влияние технологий в современной войне. Он пришел к выводу, что правительствам на Западе нужно брать пример с Украины и активно интегрировать новые разработки в армию. Он обратил внимание, что Верховная Рада в начале войны быстро изменила законодательство, чтобы перенести чувствительные данные в "облако", хотя и следовало сделать это намного раньше.

В августе "Фонд Сергея Притулы" купил для Украины спутник ICEYE на деньги, собранные благодаря пожертвованиям. Он позволяет делать снимки с высоким разрешением в любую погоду, что поможет украинским военным всегда получать свежие данные о ситуации на фронте.