"Це не HIMARS допомагає Україні вигравати війну": як ШІ, дрони та супутники допомогли ЗСУ

Без новітніх "комерційних" технологій, швидкої обробки інформації та розвідданих HIMARS не стали б настільки ефективною зброєю проти ЗС РФ.

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Війну українцям допомагають вигравати не так артилерія та ракети, як сучасні інформаційні технології: дрони, супутники та штучний інтелект. Про це Vox розповіли американські експерти.

За словами колишніх представників міністерства оборони США, більшість передових технологій, які використовує Україна, є комерційними, тобто їх можуть купувати не лише військові. Американська армія раніше теж намагалася взяти на озброєння вже готові рішення, представлені на ринку, але на її шляху постійно вставала бюрократія та протести підприємств, які займаються виробництвом озброєнь. Тепер фахівці та політики Заходу оцінюють, наскільки ефективно технології використовуються під час війни в Україні нарівні з передовою зброєю.

Дослідниця вашингтонського аналітичного центру New America Кендіс Рондо помітила в Україні унікальне поєднання бойових та інформаційних технологій. Вона визнала важливий вплив реактивних систем залпового вогню HIMARS виробництва Lockheed Martin, яку США передали ЗСУ, але їх одних було б недостатньо для успішного контрнаступу. Військовим також потрібні дані про розташування противника, а також платформи для зв'язку, щоб передавати їх артилеристам.

"Це не HIMARS виграє війну для України і не традиційні артилерійські дуелі. Саме здатність українців обробляти інформацію швидше, ніж росіяни, впливає найсильніше", — підтримав її Джим Мітр, директор Програми міжнародної політики безпеки та оборони корпорації RAND.

Важливу роль у перемогах ЗСУ відіграють невеликі цивільні безпілотники, які використовують для виконання багатьох завдань, включаючи розвідку та коригування артилерійського вогню. З їхньою допомогою бійці ЗСУ можуть у реальному часі стежити за російськими позиціями, залишаючись непоміченими, поки артилеристи наводяться та відкривають вогонь. Деякі дрони оснащують механізмами для скидання гранат, іноді їх запускають цілими "роями".

Комерційні супутники також допомагають українцям стежити за пересуваннями російських військ, складати карти і навіть розслідувати воєнні злочини, наприклад, нещодавно супутникові дані показали, як Росія знищила 10 млн тонн українського зерна. Незабаром після початку повномасштабної війни компанія SpaceX надала Україні доступ до супутникового Інтернету Starlink, який забезпечив військовим захищений зв'язок навіть у найвіддаленіших районах країни.

Ще однією перспективною воєнною технологією став штучний інтелект. У березні компанія Clearview AI надала українцям доступ до сервісу для розпізнавання осіб. Раніше такі технології використовували в Афганістані, але в Україні вона набула більшого застосування, хоча деякі експерти попереджали про ризики.

"Це перший великий конфлікт із застосуванням звичайних озброєнь, у якому використовується розпізнавання осіб", — прокоментував футуролог Пітер Сінгер, керівник фірми "Корисна фантастика", що консультує ВПС США та великих військових підрядників.

Нещодавно колишній генеральний директор Google, мільярдер Ерік Шмідт зустрівся з високопоставленими українськими чиновниками, щоб вивчити вплив технологій у сучасній війні. Він дійшов висновку, що урядам на Заході слід брати приклад з України та активно інтегрувати нові розробки до армії. Він звернув увагу, що Верховна Рада на початку війни швидко змінила законодавство, щоб перенести чутливі дані до "хмар", хоча й слід було зробити це набагато раніше.

У серпні "Фонд Сергія Притули" купив для України супутник ICEYE на гроші, зібрані завдяки пожертвуванням. Він дозволяє робити знімки з високою роздільною здатністю за будь-якої погоди, що допоможе українським військовим завжди отримувати свіжі дані про ситуацію на фронті.