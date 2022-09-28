DJI представила новый дрон с тепловизором за €4919: почему стоит купить Mavic 3T (видео)

Разработчики значительно улучшили популярную модель Mavic 3, добавив высококлассное ПО и оборудование, в том числе динамики и пульт с микрофоном.

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Китайский производитель DJI представил новую линейку профессиональных дронов Mavic 3 Enterprise, в которую вошли модели Mavic 3E и Mavic 3T. Подробные характеристики опубликованы на официальном сайте.

Mavic 3 Enterprise предназначена для профессионального использования, DJI предлагает их крупным коммерческим компаниям, государственным учреждениям, правоохранительным органам и учебным заведениям. Разработчики модернизировали уже существующий дрон Mavic 3, добавив ему улучшенную полезную нагрузку и ПО.

Дрон Mavic 3E предназначен, в первую очередь, для картографов и геодезистов. Он оснащен качественной камерой с разрешением 56 МП, 56-кратным гибридным зумом, фокусным расстоянием 162 мм, функцией съемки в 12-мегапиксельном разрешении, и механическим затвором, позволяющим делать кадры с разрешением 0,7 с. В арсенале модели также имеется широкоугольная камера на 20 МП с CMOS-сенсором для высококачественной съемки при слабом освещении. Стоимость модели оценили в €3149.

DJI Mavic 3T вдобавок к оптической камере получил теловизор с разрешением 640 × 512 пикселей и эквивалентным фокусным расстоянием 40 мм. С помощью программы пользователи могут измерять температуру отдельной точки или широкой области, получать уведомления о появлении горячих объектов, использовать разные цветовые палитры и изотермы (термодинамические диаграммы). Стоимость такого устройства начинается от €4919.

Обе модели получили модуль для создания высокоточных карт и пульт управления DJI RC Pro Enterprise с ярким экраном — изображение на нем хорошо видно даже при дневном свете. С его помощью пользователь может управлять БПЛА на расстоянии до 15 км, принимая видеосигнал в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Кроме того, в пульт встроен микрофон, который позволяет говорить через динамики, установленные на дроне, кроме того, система может преобразовывать текст в речь. По мнению DJI, эти функции будут очень полезны при поисково-спасательных операциях.

Что касается ПО, устройства Mavic 3 Enterprise получили новую версию интерфейса для полетов DJI Pilot 2 для быстрого доступа ко всем функциям. Для защиты от взлома предусмотрен локальный режим, при котором все данные сохраняются только на устройстве и не передаются в Интернет. Сервис DJI FlightHub 2 позволяет управлять дроном через облачные ресурсы, DJI Terra — составляет карты, а DJI Thermal Analysis Tool 3.0 — анализирует анализе изображения с тепловизионной камеры.

Ранее писали, как дрон DJI Mavic 3 покорил гору Эверест. Альпинисты использовали БПЛА, чтобы снять горные виды с высоты более 9 км.

Писали также, что дроны DJI круглосуточно уничтожают российские войска. Инженеры из ВСУ переделали коммерческие беспилотники, заставив их сбрасывать гранаты на противника.

Появилась информация, что DJI готовит более дешевые версии дронов Mavic 3 и Mini 3. Разработчики решили снизить себестоимость моделей, заменив камеры и датчики для обнаружения препятствий.