DJI представила новий дрон із тепловізором за €4919: чому варто купити Mavic 3T (відео)

Розробники значно покращили популярну модель Mavic 3, додавши висококласне програмне забезпечення й обладнання, у тому числі динаміки та пульт із мікрофоном.

Related video

Китайський виробник DJI представив нову лінійку професійних дронів Mavic 3 Enterprise, до якої увійшли моделі Mavic 3E і Mavic 3T. Детальні характеристики опубліковані на офіційному сайті.

Mavic 3 Enterprise призначена для професійного використання, DJI пропонує їх великим комерційним компаніям, державним установам, правоохоронним органам і навчальним закладам. Розробники модернізували вже наявний дрон Mavic 3, додавши йому покращене корисне навантаження та ПЗ.

Дрон Mavic 3E призначений, у першу чергу, для картографів і геодезистів. Він оснащений якісною камерою з роздільною здатністю 56 МП, 56-кратним гібридним зумом, фокусною відстанню 162 мм, функцією зйомки в 12-мегапіксельній роздільній здатності й механічним затвором, що дозволяє робити кадри з роздільною здатністю 0,7 с. В арсеналі моделі є також ширококутна камера на 20 МП із CMOS-сенсором для високоякісної зйомки за слабкого освітлення. Вартість моделі оцінили в €3149.

DJI Mavic 3T на додачу до оптичної камери отримав тіловізор із роздільною здатністю 640 × 512 пікселів і еквівалентною фокусною відстанню 40 мм. За допомогою програми користувачі можуть вимірювати температуру окремої точки або широкої області, отримувати повідомлення про появу гарячих об'єктів, використовувати різні палітри кольорів та ізотерми (термодинамічні діаграми). Вартість такого пристрою починається від €4919.

Обидві моделі отримали модуль для створення високоточних карт і пульт управління DJI RC Pro Enterprise із яскравим екраном — зображення на ньому добре видно навіть за денного світла. З його допомогою користувач може керувати БПЛА на відстані до 15 км, приймаючи відеосигнал у роздільній здатності 1080p із частотою 30 кадрів на секунду. Крім того, у пульт вбудований мікрофон, який дозволяє говорити через динаміки, встановлені на дроні, крім того, система може перетворювати текст на мовлення. На думку DJI, ці функції будуть дуже корисні під час пошуково-рятувальних операцій.

Що стосується програмного забезпечення, пристрої Mavic 3 Enterprise отримали нову версію інтерфейсу для польотів DJI Pilot 2 для швидкого доступу до всіх функцій. Для захисту від злому передбачений локальний режим, коли всі дані зберігаються лише на пристрої та не передаються в інтернету. Сервіс DJI FlightHub 2 дозволяє керувати дроном через хмарні ресурси, DJI Terra складає карти, а DJI Thermal Analysis Tool 3.0 аналізує аналіз зображення з тепловізійної камери.

Раніше писали, як дрон DJI Mavic 3 підкорив гору Еверест. Альпіністи використовували БПЛА, щоб зняти гірські види з висоти понад 9 км.

Писали також, що дрони DJI цілодобово знищують російські війська. Інженери із ЗСУ переробили комерційні безпілотники, змусивши їх скидати гранати на супротивника.

З'явилася інформація, що DJI готує дешевші версії дронів Mavic 3 і Mini 3. Розробники вирішили знизити собівартість моделей, замінивши камери й датчики для виявлення перешкод.