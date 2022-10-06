Скоро выйдут 89-дюймовые телевизоры MicroLED со стеклянной подложкой: чем они отличаются

Новые технологии уменьшат размер светодиодов, сохранив 4К-разрешение.

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Южнокорейская компания Samsung начала производство инновационных 89-дюймовых телевизоров MicroLED. Об этом изданию The Elec рассказали осведомленные источники.

Samsung впервые использует в своих MicroLED-телевизорах стеклянные подложки из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS) и тонкопленочные транзисторы (TFT) вместо микросхем, на которых построены предыдущие модели. Технология позволит задействовать светодиоды меньшего размера, сохранив 4К-разрешение.

По словам инсайдеров, пока компания собирает на своих фабриках только модели с диагональю 89 дюймов, производство же 101 и 114-дюймовых пока не началось по неизвестной причине. Все три модели оснащают светодиодными чипами размером 34x85 микрометров, поставляемые тайваньской фирмой PlayNitride — сейчас они являются самыми маленькими из тех, что использует Samsung

Стоит отметить, Samsung изначально планировала выпускать 89-дюймовые и 101-дюймовые телевизоры в мае, но отложили работу из-за проблем с продажами и низкими доходами. Стоимость меньшей из трех будущих моделей пока остается под вопросом, перед началом производства компания анонсировала цену на уровне $80 тыс. — ниже, чем на предыдущие телевизоры с экранами MicroLED, но все еще очень дорого для среднестатистического покупателя.

Ранее стало известно, о снижении продаж смартфонов и телевизоров Samsung. Из-за падения спроса склады компании оказались переполненными, поэтому она сократила объемы производства

Тем временем, другое подразделение Samsung собирается освоить 1,4-нм техпроцесс производства чипов к 2027 году. Он позволит создавать меньшие, но более мощные процессоры для вычислений, приложений искусственного интеллекта и сетей связи новых поколений (5G и 6G).

Писали так, что LG представила Micro LED с "мегареалистичной" картинкой и разрешением 4К на выставке CEDIA 2022 в Далласе (США). Модель MAGNIT 4K с диагональю 136 дюймов получила улучшенный алгоритм обработки данных на базе искусственного интеллекта и массив миниатюрных светодиодов для насыщенных цветов, высокой яркости и увеличенного срока службы.