Незабаром вийдуть 89-дюймові телевізори MicroLED зі скляною підкладкою: чим вони відрізняються

Нові технології зменшать розмір світлодіодів, зберігши 4К-дозвіл.

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Південнокорейська компанія Samsung розпочала виробництво інноваційних 89-дюймових телевізорів MicroLED. Про це The Elec розповіли обізнані джерела.

Samsung уперше використовує у своїх MicroLED-телевізорах скляні підкладки з низькотемпературного полікристалічного кремнію (LTPS) та тонкоплівкові транзистори (TFT) замість мікросхем, на яких побудовано попередні моделі. Технологія дозволить задіяти світлодіоди меншого розміру, зберігши 4К-дозвіл.

За словами інсайдерів, поки компанія збирає на своїх фабриках тільки моделі з діагоналлю 89 дюймів, виробництво ж 101 і 114-дюймових поки не почалося з невідомої причини. Всі три моделі оснащують світлодіодними чіпами розміром 34x85 мікрометрів, що поставляються тайванською фірмою PlayNitride — зараз вони є найменшими з тих, що використовує Samsung.

Варто зазначити, що Samsung спочатку планувала випускати 89-дюймові та 101-дюймові телевізори в травні, але відклали роботу через проблеми з продажами та низькими доходами. Вартість меншої з трьох майбутніх моделей поки що залишається під питанням, перед початком виробництва компанія анонсувала ціну на рівні $80 тис. — нижчу, ніж попередні телевізори з екранами MicroLED, але все ще дуже дорого для середньостатистичного покупця.

Раніше стало відомо, про зниження продажів смартфонів і телевізорів Samsung. Через падіння попиту склади компанії виявилися переповненими, тому вона скоротила обсяги виробництва

Тим часом, інший підрозділ Samsung збирається освоїти 1,4-нм техпроцес виробництва чіпів до 2027 року. Він дозволить створювати менші, але потужніші процесори для обчислень, додатків штучного інтелекту та мереж зв'язку нових поколінь (5G і 6G).

Писали також, що LG представила Micro LED із "мегареалістичною" картинкою та роздільною здатністю 4К на виставці CEDIA 2022 у Далласі (США). Модель MAGNIT 4K з діагоналлю 136 дюймів отримала покращений алгоритм обробки даних на базі штучного інтелекту та масив мініатюрних світлодіодів для насичених кольорів, високої яскравості та збільшеного терміну служби.