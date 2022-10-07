Смартфон Oukitel WP19 с огромной батареей и камерой ночного видения продают почти даром

Гаджет оснащен прочным герметичным корпусом и аккумулятором на 21000 мАч, который обеспечивает до 7 дней работы без подзарядки.

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Китайский бренд смартфонов Oukitel продает свой флагманский защищенный смартфон WP19 с огромными скидками. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Oukitel представила модель WP19 в июне 2022 года, но теперь предлагает ее покупателям по более выгодной цене. К примеру, в американском онлайн-магазине Amazon смартфоны выставили со скидкой в 15%, которая снизила стоимость устройства с $449 (16 739) до $382,49 (14 259 грн). Вероятно, предложение пришлась настолько по вкусу жителям США, что акционные телефоны быстро разобрали — сейчас они недоступны к заказу. Акция продлится до 9 октября, поэтому производитель может поставить дополнительные WP19.

Но ждать необязательно, ведь на китайской платформе AliExpress официальный магазин Oukitel сделал еще более щедрое предложение — WP19 со скидкой в 65% за 13 185 грн. AliExpress обещает доставить устройство в Украину к средине декабря абсолютно бесплатно. К слову, на украинском рынке модель тоже продается, но ее цены стартуют от 16 762 грн по данным сервиса Hotline.

Oukitel WP19 защищен по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, а значит обладает прочным герметичным корпусом, который не боится пыли, песка, высокой температуры, давления, механических ударов и падений, может нырять в воду на глубину до 1,5 метра. Для безопасности пользователя предусмотрены сканеры лица и отпечатка пальца.

[ + – ] Защита смартфона Oukitel WP19

Одной из отличительных особенностей Oukitel WP19 является камера ночного видения SONY IMX350 на 20 МП для создания высококачественных снимков даже в темноте. Ее дополняют 4 инфракрасных датчика с видимым диапазоном до 20 метров, которые помогут заметить живых существ в дикой природе. Наконец, есть еще основная оптическая камера от SAMSUNG на 64 МП с поддержкой искусственного интеллекта.

Смартфон получил впечатляющий аккумулятор емкостью 21000 мАч, что в 4 раза превышает среднюю емкость для смартфонов (5000 мАч). Одного полного заряда хватает на 7 дней работы, а зарядное устройство мощностью 33 Вт заполняет батарею от 0% до 80% за 3 часа. При необходимости Oukitel WP19 можно использовать вместо павербанка (внешней батареи) для зарядки других устройств.

Модель оснащена Full HD+ дисплеем с диагональю 6,79 дюйма, частотой обновления 90 Гц и плотностью 397 пикселей на дюйм (PPI). За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G95, оперативная память составляет 8 ГБ, а встроенная память — 256 ГБ.

Ранее Doogee перевыпустила первый в мире смартфон с камерой ночного видения. Модель S96 GT также защищена от воды, песка и грязи.

Недавно Oukitel выпустила первый в мире планшет с батарей 20000 мАч. Устройство под названием RT2 обладает прочным корпусом и предназначена для путешествий в экстремальных условиях.

Фокус представил топ-6 защищенных моделей ноутбуков и смартфонов, которые помогают ВСУ бороться с российской армией.