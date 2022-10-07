Смартфон Oukitel WP19 з величезною батареєю та камерою нічного бачення продають майже задарма

Гаджет оснащений міцним герметичним корпусом та акумулятором на 21000 мАг, що забезпечує до 7 днів роботи без підзарядки.

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Китайський бренд смартфонів Oukitel продає свій флагманський захищений смартфон WP19 із величезними знижками. Про це повідомляє портал Gizmochina.

Oukitel представила модель WP19 у червні 2022 року, але тепер пропонує її покупцям за вигіднішою ціною. Наприклад, в американському онлайн-магазині Amazon смартфони виставили зі знижкою 15%, яка знизила вартість пристрою з $449 (16 739) до $382,49 (14 259 грн). Ймовірно, пропозиція так сподобалася жителям США, що акційні телефони швидко розібрали — зараз вони недоступні для замовлення. Акція триватиме до 9 жовтня, тож виробник може забезпечити додаткові WP19.

Але чекати необов'язково, адже на китайській платформі AliExpress офіційний магазин Oukitel зробив ще щедрішу пропозицію — WP19 зі знижкою 65% за 13 185 грн. AliExpress обіцяє доставити пристрій до України до середини грудня абсолютно безкоштовно. До речі, на українському ринку модель також продається, але її ціни стартують від 16 762 грн за даними сервісу Hotline.

Oukitel WP19 захищений за стандартами IP68, IP69K і MIL-STD-810H, а значить має міцний герметичний корпус, який не боїться пилу, піску, високої температури, тиску, механічних ударів і падінь, може пірнати у воду на глибину до 1,5 метра. Для безпеки користувача передбачені сканери обличчя та відбитки пальців.

[ + – ] Захист смартфона Oukitel WP19

Однією з відмінних рис Oukitel WP19 є камера нічного бачення SONY IMX350 на 20 МП для створення високоякісних знімків навіть у темряві. Її доповнюють 4 інфрачервоні датчики з видимим діапазоном до 20 метрів, які допоможуть помітити живих істот у дикій природі. Нарешті, є ще основна оптична камера від SAMSUNG на 64 МП з підтримкою штучного інтелекту.

Смартфон отримав разючий акумулятор ємністю 21000 мАг, що в 4 рази перевищує середню ємність для смартфонів (5000 мАг). Одного повного заряду вистачає на 7 днів роботи, а зарядний пристрій потужністю 33 Вт заповнює батарею від 0 до 80% за 3 години. За необхідності Oukitel WP19 можна використовувати замість повербанка (зовнішньої батареї) для заряджання інших пристроїв.

Модель оснащена Full HD+ дисплеєм з діагоналлю 6,79 дюйми, частотою оновлення 90 Гц і щільністю 397 пікселів на дюйм (PPI). За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор MediaTek Helio G95, оперативна пам'ять становить 8 ГБ, а вбудована пам'ять – 256 ГБ.

Раніше Doogee перевипустила перший у світі смартфон із камерою нічного бачення. Модель S96 GT також захищена від води, піску та бруду.

Нещодавно Oukitel випустила перший у світі планшет із батарей 20000 мАг. Пристрій під назвою RT2 має міцний корпус і призначений для подорожей в екстремальних умовах.

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