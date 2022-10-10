Избавит от энергоносителей РФ: инженер придумал, как передавать энергию со спутников (видео)

Спутниковая энергосистема будет передавать "зеленую" энергию по всему миру точно так же, как данные.

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Новозеландская компания Emrod разрабатывает технологию, способную обеспечить беспроводную передачу энергии с орбиты. Подробности раскрыло издание newatlas.com.

Инженеры работают над созданием глобальной беспроводной энергетической матрицы, которая будет мгновенно передавать возобновляемую энергию через спутники между любыми двумя точками на Земле.

Основатель Emrod, Грег Кушнир, считает, что существуют гораздо более дешевый и простой способ удовлетворить европейские – да и глобальные – потребности в возобновляемых источниках энергии. Для этого лишь необходимо создать глобальную беспроводную энергетическую матрицу, способную мгновенно передавать энергию по всей планете, используя низкоорбитальные спутники. Люди смогут получить доступ к возобновляемой энергии в режиме 24/7, в любом уголке Земли.

Технология должна масштабироваться, чтобы справляться с орбитальными расстояниями. По мнению Кушнира, это сделает передачу энергии посредством спутников эффективнее, чем посредством городских электросетей. Он считает, что через 5 лет можно достичь 60-70-процентной эффективности работы "энергетической матрицы". А к 2050-му году ее эффективность составит "около 80-85%".

Чтобы запустить "матрицу энергии", понадобится целая инфраструктура, развернутая в космосе. Спутниковые антенные решетки будут принимать энергетические лучи с Земли, изгибать и перефокусировать их, чтобы направить в другую точку, либо обратно на Землю напрямую на принимающее устройство, либо через другой спутник. В компании предлагают размещать спутники на низких орбитах, на высоте около 100 км. Устройства, как предполагается, будут иметь радиус 30–40 м.

"Глобальная беспроводная энергосистема, которая может эффективно связать любые две точки на Земле — с гораздо меньшей наземной инфраструктурой и без необходимости вырубки лесов произведет революцию в переходе стран к чистой энергии. Городам потребуется гораздо меньше запасов энергии для укрепления своих электросетей, в чем инженеры видят огромное преимущество на фоне возможного грядущий дефицита лития и отказа от российских энергоносителей", — пишет СМИ.

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