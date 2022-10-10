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Позбавить від енергоносіїв РФ: інженер придумав, як передавати енергію із супутників (відео)

супутники, Земля, космос

Супутникова енергосистема передаватиме "зелену" енергію по всьому світу так само, як дані.

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Новозеландська компанія Emrod розробляє технологію, здатну забезпечити бездротову передачу енергії з орбіти. Подробиці розкрило видання newatlas.com.

Інженери працюють над створенням глобальної бездротової енергетичної матриці, яка миттєво передаватиме відновлювану енергію через супутники між будь-якими двома точками на Землі.

Засновник Emrod, Грег Кушнір, вважає, що існує більш дешевий і простий спосіб задовольнити європейські – та й глобальні – потреби у відновлюваних джерелах енергії. Для цього необхідно створити глобальну бездротову енергетичну матрицю, здатну миттєво передавати енергію по всій планеті, використовуючи низькоорбітальні супутники. Люди зможуть отримати доступ до відновлюваної енергії в режимі 24/7 у будь-якому куточку Землі.

Технологія повинна масштабуватися, щоб справлятися з орбітальними відстанями. На думку Кушніра, це зробить передачу енергії за допомогою супутників ефективнішою, ніж за допомогою міських електромереж. Він вважає, що за 5 років можна досягнути 60-70-відсоткової ефективності роботи "енергетичної матриці". А до 2050 року її ефективність складе "близько 80-85%".

Щоб запустити "матрицю енергії", знадобиться ціла інфраструктура, розгорнута у космосі. Супутникові антенні решітки будуть приймати енергетичні промені із Землі, згинати і перефокусувати їх, щоб направити в іншу точку, або назад на Землю безпосередньо на пристрій, що приймає, або через інший супутник. У компанії пропонують розміщувати супутники на низьких орбітах на висоті близько 100 км. Пристрої, як передбачається, матимуть радіус 30–40 м.

"Глобальна бездротова енергосистема, яка може ефективно пов'язати будь-які дві точки на Землі — зі значно меншою наземною інфраструктурою і без необхідності вирубування лісів зробить революцію в переході країн до чистої енергії. Містам буде потрібно набагато менше запасів енергії для зміцнення своїх електромереж, у чому інженери бачать величезну перевагу на тлі можливого майбутнього дефіциту літію та відмови від російських енергоносіїв", — пише ЗМІ.

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