Полицейские сбили дрон над Киевом из автоматов и получили награды: что известно (видео)

Благодаря меткости и реакции правоохранителей беспилотник не долетел до цели, куда его направили ВС РФ.

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Министерство внутренних дел вручило награды украинским полицейским, которые с помощью табельного оружия сбили дрон-камикадзе в Киеве. Подробности истории пресс-служба Национальной полиции раскрыла в Facebook. 17 октября армия России запустила по объектам на территории Украины 42 дрона-камикадзе Shahed, которые взрываются при столкновении. Четверо сотрудников полиции, трое патрульных и старший оперуполномоченный заметили один из вражеских беспилотников в небе и атаковали его из автоматических винтовок, не дожидаясь сил ПВО.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал в Facebook видео, записанное нагрудными камерами наблюдения сотрудников, а также камерами наблюдения, размещенными неподалеку. В ролике можно заметить, что дрон не долетел до цели, а рухнул и взорвался на обочине дороге неподалеку от полицейских автомобилей.

Министр внутренних дел Денис Монастырский наградил сотрудников полиции, вручил им нагрудные знаки "За отвагу в службе". По его словам, в тот день правоохранители, вооруженные автоматами, выполнили 2% работы всего ПВО Украины.

"Уверен, произошедшее усилит нашу веру и приблизит победу. Придет тот день, когда мы больше не будем видеть в нашем небе эти дроны", — отметил Денис Монастырский.

Фото: Facebook Фото: Facebook

17 октября иранский дрон ударил по жилому дому в Киеве, расположенному на улице Жилянской. В результате взрыва погибли пять человек, в том числе семейная пара: Богдан и Виктория Замченко, известно, что девушка была беременна.

Писали также, что в тот день певица Наталья Могилевская пыталась сбить дрон-камикадзе вместе с соседями. Народная артистка Украины очень боялась, что беспилотник, запущенный ВС РФ, упадет на ее дом.

Тем временем, в МВД спорят, нужно ли украинцам пытаться сбить российские дроны своими силами. Советник главы министерства Антон Геращенко призвал охотников стрелять по вражеским БПЛА из нарезного оружия, а вот глава Нацполиции Игорь Клименко призвал мирных жителей прятаться в укрытия и не геройствовать.