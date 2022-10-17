В МВД разошлись во мнениях, нужно ли украинцам пытаться сбивать вражеские беспилотники

Владельцев нарезного оружия советник главы МВД Антон Геращенко призвал присоединиться к охоте на иранские дроны-камикадзе, однако в полиции людям предложили думать прежде всего о безопасности.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утром 17 октября опубликовал видео, показав сотрудников правоохранительных органов, которым удалось из автоматов сбить в Киеве иранский дрон-камикадзе на подлете к цели.

Один из полицейских рассказал, что после поражения дрон резко изменил траекторию полета и упал неподалеку.

Геращенко подчеркнул, что беспилотники уязвимы и призвал всех, кто владеет нарезным оружием, охотиться за воздушными целями.

"Шахиды можно сбивать. В том числе, я считаю, это могут делать и наши охотники. Их можно и нужно сбивать, и давайте это делать", — предложил он.

Между тем, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и думать прежде всего о безопасности.

"Еще раз прошу: не пренебрегайте тревогой. Полицейские на улицах направляли людей в укрытие, пока над головами летели дроны, — отметил Клименко. — Граждане, будьте ответственны! Во время тревоги спешить нужно только в укрытия. Остальное – подождет".

Как сообщалось, эксперты не считают целесообразными попытки сбить дроны Shahed-136/"Герань-2" из снайперских винтовок, самый эффективный способ уничтожения дронов-камикадзе — заградительный огонь. Для этого подходят разные модификации пулемета Калашникова, установленного на зенитный станок в кузове пикапа, ручной пулемет Калашникова и модернизированный автомат Калашникова с соответствующим боеприпасом.

Напомним, утром 17 октября ВС РФ атаковали Киев, используя дроны-камикадзе "Герань-2". В результате прилетов иранских беспилотников в Шевченковском районе столицы прогремели взрывы, а несколько многоквартирных домов получили разрушения.

Через какое-то время оккупанты повторно атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе "Герань-2". Взрывы также прогремели в Шевченковском районе столицы, а один из беспилотников попал в многоквартирный дом. В результате атаки дронами "Герань-2" погибла мирная жительница, а из-под завалов здания достали 18 граждан.