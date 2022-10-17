У МВС розійшлися у думках, чи потрібно українцям намагатися збивати ворожі безпілотники

Власників нарізної зброї радник голови МВС Антон Геращенко закликав приєднатися до полювання на іранські дрони-камікадзе, однак у поліції людям запропонували думати насамперед про безпеку.

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Радник глави МВС України Антон Геращенко вранці, 17 жовтня, опублікував відео, показавши співробітників правоохоронних органів, яким вдалося з автоматів збити у Києві іранський дрон-камікадзе на підльоті до цілі.

Один із поліцейських розповів, що після ураження дрон різко змінив траєкторію польоту та впав неподалік.

Геращенко наголосив, що безпілотники вразливі та закликав усіх, хто володіє нарізною зброєю, полювати за повітряними цілями.

"Шахиди можна збивати. Зокрема, я вважаю, це можуть робити і наші мисливці. Їх можна і потрібно збивати, і давайте це робити", — запропонував він.

Тим часом керівник Національної поліції Ігор Клименко закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та думати насамперед про безпеку.

"Ще раз прошу: не нехтуйте тривогою. Поліцейські на вулицях спрямовували людей в укриття, поки над головами летіли дрони, — зазначив Клименко. — Громадяни, будьте відповідальні! Під час тривоги поспішати потрібно лише в укриття. Решта — зачекає".

Як повідомлялося, експерти не вважають за доцільне спроби збити дрони Shahed-136/"Герань-2" зі снайперських гвинтівок, найефективніший спосіб знищення дронів-камікадзе — загороджувальний вогонь. Для цього підходять різні модифікації кулемета Калашнікова, встановленого на зенітний верстат у кузові пікапа, ручний кулемет Калашнікова та модернізований автомат Калашнікова з відповідним боєприпасом.

Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, ЗС РФ атакували Київ, використовуючи дрони-камікадзе "Герань-2". Внаслідок прильотів іранських безпілотників у Шевченківському районі столиці прогриміли вибухи, а кілька багатоквартирних будинків зазнали руйнувань.

Через якийсь час окупанти повторно атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе "Герань-2". Вибухи також пролунали у Шевченківському районі столиці, а один із безпілотників потрапив до багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки дронами "Герань-2" загинула мирна жителька, а з-під завалів будівлі дістали 18 громадян.