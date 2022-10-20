Поліцейські збили дрон над Києвом з автоматів та отримали нагороди: що відомо (відео)

Завдяки влучності та реакції правоохоронців безпілотник не долетів до цілі, куди його спрямували ЗС РФ.

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Міністерство внутрішніх справ вручило нагороди українським поліцейським, які за допомогою табельної зброї збили дрон-камікадзе в Києві. Подробиці історії пресслужба Національної поліції розкрила у Facebook. 17 жовтня армія Росії запустила по об'єктах на території України 42 дрони-камікадзе Shahed, які вибухають під час зіткнення. Четверо співробітників поліції, троє патрульних і старший оперуповноважений помітили один із ворожих безпілотників у небі й атакували його з автоматичних гвинтівок, не чекаючи сил ППО.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував у Facebook відео, записане нагрудними камерами спостереження співробітників, а також камерами спостереження, які розміщені неподалік. У ролику можна помітити, що дрон не долетів до цілі, а впав і вибухнув на узбіччі дороги неподалік поліцейських автомобілів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагородив співробітників поліції, вручив їм нагрудні знаки "За відвагу у службі". За його словами, того дня правоохоронці, озброєні автоматами, виконали 2% роботи всієї ППО України.

"Впевнений, подія посилить нашу віру і наблизить перемогу. Настане той день, коли ми більше не бачитимемо в нашому небі ці дрони", — зазначив Денис Монастирський.

Фото: Facebook Фото: Facebook

17 жовтня іранський дрон ударив по житловому будинку в Києві, розташованому на вулиці Жилянській. Унаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, зокрема сімейна пара: Богдан і Вікторія Замченко, відомо, що дівчина була вагітна.

Писали також, що того дня співачка Наталія Могилевська намагалася збити дрон-камікадзе разом із сусідами. Народна артистка України дуже боялася, що безпілотник, запущений ЗС РФ, впаде на її дім.

Тим часом в МВС сперечаються, чи потрібно українцям намагатися збити російські дрони самотужки. Радник голови міністерства Антон Геращенко закликав мисливців стріляти по ворожих БПЛА з нарізної зброї, а ось голова Нацполіції Ігор Клименко закликав мирних жителів ховатися в укриття та не геройствувати.