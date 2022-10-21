В Белгородской области заявили о взрыве "дрона ВСУ" в руках ребенка

По словам местных властей, ребенок нашел на улице предмет, похожий на беспилотники, поражающие объекты инфраструктуры в регионе.

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В России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о взрыве неизвестного устройства в руках ребенка. Он написал об этом в своем Telegram-канале в ночь на 21 октября.

Как утверждает Вячеслав Гладков, в Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, "похожее на дрон", которыми украинские войска якобы атакуют объекты гражданской инфраструктуры в регионе. В результате взрыва пострадавший получил открытые травмы рук, его увезли в детскую областную больницу в тяжелом состоянии.

20 октября Вячеслав Гладков отчитался о "массированном обстреле" села Муром Шебекинского городского округа. По его словам, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, зато есть существенные разрушения Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домов. Местные власти приняли решение об эвакуации гражданских.

19 октября белгородские власти отчитались о еще нескольких прилетах. Они утверждают, что один из снарядов повредил объект критической инфраструктуры. Как сообщили местные жители, районы Белгорода на несколько часов остались без электроэнергии.

Накануне пропагандист Александр Коц случайно подтвердил, что ВСУ бьют по военным целям в России. На одном из фото "военкор" показал уничтоженную технику ВС РФ, расположенную рядом с жилыми домами. Украинский журналист Юрий Бутусов заметил танк, бронеавтомобиль "Тигр", БТР, МТЛБ.

Писали также, что ЧВК "Вагнера" объявило о сборе ополчения для обороны Белгородской области. По словам основателя компании Евгения Пригожина, в регионе уже возводят укрепления и тренируют гражданских.