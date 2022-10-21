У Бєлгородській області заявили про вибух "дрона ЗСУ" в руках дитини

За словами місцевої влади, дитина знайшла на вулиці предмет, схожий на безпілотники, що вражають об'єкти інфраструктури в регіоні.

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У Росії губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про вибух невідомого устрою в руках дитини. Він написав про це у своєму Telegram-каналі в ніч на 21 жовтня.

Як стверджує В'ячеслав Гладков, у Бєлгородському районі дев'ятирічна дитина знайшла на вулиці пристрій, "схожий на дрон", якими українські війська нібито атакують об'єкти цивільної інфраструктури в регіоні. Внаслідок вибуху потерпілий отримав відкриті травми рук, його відвезли до дитячої обласної лікарні у тяжкому стані.

20 жовтня В'ячеслав Гладков прозвітував про "масований обстріл" села Муром Шебекинського міського округу. За його словами, жертв та постраждалих серед мирних жителів немає, натомість є суттєві руйнування Будинку культури, дитячого садка, школи, офісу сімейного лікаря, магазину та приватних будинків. Місцева влада ухвалила рішення про евакуацію цивільних.

19 жовтня бєлгородська влада прозвітувала про ще кілька прильотів. Вони стверджують, що один зі снарядів пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомили місцеві жителі, райони Бєлгорода на кілька годин залишились без електроенергії.

Напередодні пропагандист Олександр Коц випадково підтвердив, що ЗСУ б'ють по військових цілях у Росії. На одному з фото "воєнкор" показав знищену техніку ЗС РФ, розташовану поряд із житловими будинками. Український журналіст Юрій Бутусов зауважив танк, бронеавтомобіль "Тигр", БТР, МТЛБ.

Писали також, що ПВК "Вагнер" оголосило про збір ополчення для оборони Бєлгородської області. За словами засновника компанії Євгена Пригожина, у регіоні вже зводять укріплення та тренують цивільних.