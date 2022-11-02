Добро пожаловать, русские: отели Турции принимают карты "Мир" через сервисы из РФ

Российские туристы наслаждаются отдыхом на турецких курортах, пока в Украине идет война.

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В Турции отели подключили российские платежные сервисы для приема карт "Мир". Об этом сообщила газета "Известия".

По данным СМИ, пока большинство стран мира выступают против войны в Украине и отказываются обслуживать туристов из России, еще в октябре пять отелей в Турции нашли способ принимать оплату от россиян их картами. К примеру, отель Papillon Zeugma Relaxury пользуется услугами банка Ziraat, но когда он отказался работать с "Миром", то подключил платежную систему Sigma, запущенную в РФ. Благодаря ей платеж направляется российскому банку, а тот переводит деньги учреждению с учетом комиссии.

Еще одним отелем, который пошел на уступки россиянам — стал Papillon Belvil. Его представители рассказали "Известиям", что при помощи одного из российских сервисов отдыхающие из РФ могут расплачиваться картами не только "Мир", Visa и Mastercard, выпущенными в России. Отель выставляет счет в евро, а платежный терминал рассчитывает сумму в рублях, применяя валютный курс 72-74 рубля за 1 евро. Гостиничная сеть Nirvana поделилась, что также принимает карты "Мир", но не раскрыла, как именно проводятся операции.

Как пишут "Известия", кредитные организации из России подтвердили выполнение транзакций в Турции после блокировки "Мира" местными банками 27 сентября. В "Почта Банке" заявили, что в октябре были успешные платежи с использованием российских карт, но их общее количество значительно сократилось. В социальных сетях россияне пишут о том, как им удавалось расплатиться в туристических точках картами "Мир", в частности, в Каппадокии и Анталье.

Экономист Алексей Федоров из центра TeleTrade предположил, что турецкие предприниматели открывают счета в электронных системах, таких как PayAnyWay, и проводят через них операции с картами российского происхождения. Такие сервисы обычно требуют комиссии от 0,7% до 2,7%, то есть в 2–2,5 раза выше, чем при выполнении обычных международных банковских платежей.

Турецкие банки прекратили обслужить карты российской платежной системы "Мир" в сентябре 2022 года. По некоторой информации, государственные и частные учреждения приняли такое решение после того, как Министерство финансов США пригрозили санкциями.