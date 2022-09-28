Турецкие государственные банки начинают отказываться от использования карт "МИР", — СМИ

Журналисты пишут, что турецкие банки решили изменить свое отношение к российской платежной системе после предупреждения от Соединенных Штатов.

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Государственные банки Турции, вслед за частными банками, прекратили обслужить карты российской платежной системы МИР. Об этом пишет NTV.

Сообщается, что такое решение было принято после предупреждения Департамента по контролю за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых организаций, использующих эту платежную систему.

Ранее о том, что государственные банки Турции перестают поддерживать российскую платежную систему, заявил журналист издания Bloomberg Фират Козок у себя в Twitter.

Также непосредственно на сайте Bloomberg сказано, что о решении трех госбанков Турции сообщил анонимный высокопоставленный турецкий чиновник.

Сообщается, что министерство казначейства и финансов Турции отказалось от комментариев.

В материале также говорится, что решение банков Turkiye Halk Bankasi AS, TC Ziraat Bankasi AS и Turkiye Vakiflar Bankasi TAO прекратить использование "Мир" знаменует собой изменение позиции Турции в отношении санкций против России. Так, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган проводил более "деликатную" политику в отношениях с РФ. Он воздерживается от участия в санкциях, объявленных США и Европейским союзом, встречался и вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз может отключить от SWIFT еще 4 российских банка. Группа экспертов под руководством главы ОП предлагала отключить все топ-30 банков России еще в апреле. Идею отключения финучреждений от платежной системы озвучили представители Ирландии.

Еще напомним, что афганские талибы заключили крупную сделку с Россией. Журналисты пишут, что это первая крупная торговая сделка, которую заключили талибы после захвата власти в Афганистане.