Турецькі державні банки починають відмовлятися від використання карток "МИР", — ЗМІ

Журналісти пишуть, що турецькі банки вирішили змінити своє ставлення до російської платіжної системи після попередження від Сполучених Штатів.

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Державні банки Туреччини, за приватними банками, припинили обслужити карти російської платіжної системи МИР. Про це пише NTV.

Повідомляється, що таке рішення було ухвалено після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових організацій, які використовують цю платіжну систему.

Раніше про те, що державні банки Туреччини перестають підтримувати російську платіжну систему, заявив журналіст видання Bloomberg Фірат Козок у Twitter.

Також безпосередньо на сайті Bloomberg сказано, що рішення трьох держбанків Туреччини повідомив анонімний високопоставлений турецький чиновник.

Повідомляється, що міністерство казначейства та фінансів Туреччини відмовилося від коментарів.

У матеріалі також йдеться, що рішення банків Turkiye Halk Bankasi AS, TC Ziraat Bankasi AS та Turkiye Vakiflar Bankasi TAO припинити використання "МИР" знаменує собою зміну позиції Туреччини щодо санкцій проти Росії. Так, раніше президент Реджеп Тайіп Ердоган проводив більш "делікатну" політику у відносинах із РФ. Він утримується від участі у санкціях, оголошених США та Європейським союзом, зустрічався та вів переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз може відключити від SWIFT ще 4 російські банки. Група експертів під керівництвом голови ВП пропонувала відключити усі топ-30 банків Росії ще у квітні. Ідею відключення фінустанов від платіжної системи озвучили представники Ірландії.

Ще нагадаємо, що афганські таліби уклали велику угоду з Росією. Журналісти пишуть, що це перша велика торговельна угода, яку уклали таліби після захоплення влади в Афганістані.