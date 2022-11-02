Ласкаво просимо, росіяни: готелі Туреччини приймають карти "Мир" через сервіси з РФ

Російські туристи насолоджуються відпочинком на турецьких курортах, доки в Україні триває війна.

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У Туреччині готелі під'єднали російські платіжні послуги для прийому карт "Мир". Про це повідомила газета "Известия".

За даними ЗМІ, поки більшість країн світу виступає проти війни в Україні та відмовляється обслуговувати туристів із Росії, ще у жовтні п'ять готелів у Туреччині знайшли спосіб приймати оплату від росіян їхніми картками. Наприклад, готель Papillon Zeugma Relaxury користується послугами банку Ziraat, але коли він відмовився працювати з "Миром", то під'єднав платіжну систему Sigma, запущену у РФ. Завдяки їй платіж направляється російському банку, а той переказує гроші установі з урахуванням комісії.

Ще одним готелем, який пішов на поступки росіянам, став Papillon Belvil. Його представники розповіли "Известиям", що за допомогою одного з російських сервісів відпочивальники з РФ можуть розплачуватись картами не тільки "Мир", Visa та Mastercard, випущеними в Росії. Готель виставляє рахунок у євро, а платіжний термінал розраховує суму в рублях, застосовуючи валютний курс 72-74 рублі за 1 євро. Готельна мережа Nirvana поділилася, що також приймає карти "Мир", але не розкрила, як проводяться операції.

Як пишуть "Известия", кредитні організації з Росії підтвердили виконання транзакцій у Туреччині після блокування "Міру" місцевими банками 27 вересня. У Пошті Банку заявили, що в жовтні були успішні платежі з використанням російських карт, але їх загальна кількість значно скоротилася. У соціальних мережах росіяни пишуть про те, як їм вдавалося розплатитися в туристичних точках картами "Мир", зокрема, у Каппадокії та Анталії.

Економіст Олексій Федоров із центру TeleTrade припустив, що турецькі підприємці відкривають рахунки в електронних системах, таких як PayAnyWay, та проводять через них операції з картами російського походження. Такі послуги зазвичай вимагають комісії від 0,7% до 2,7%, тобто у 2–2,5 раза вище, ніж за виконання звичайних міжнародних банківських платежів.

Турецькі банки припинили обслужити карти російської платіжної системи "Мир" у вересні 2022 року. За деякою інформацією, державні та приватні установи ухвалили таке рішення після того, як Міністерство фінансів США погрожували санкціями.