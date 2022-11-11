Дроны "Орлан-10" спамят украинских военных SMS-сообщениями, — Минобороны РФ (видео)
Россияне пытаются использовать "Орланы" для выполнения разных боевых задач, хвастаясь их многозадачностью.
Российские дроны "Орлан-10" рассылают бойцам Вооруженных сил Украины сообщения с призывом сдаваться. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в ролике на официальном Telegram-канале.
"Орлан-10" является самым массовым беспилотным летательным аппаратом, состоящим на вооружении ВС РФ, поэтому операторы пытаются извлечь из него максимальную пользу. Минобороны хвастается, что один такой аппарат возлагают множество разных задач, в том числе оказание психологического давления на ВСУ.
Согласно заявлению пресс-службы, в зависимости от установленной полезной нагрузки "Орланы" проводят радио и видеоразведку, перехватывают переговоры украинских военных, а также рассылают им сообщения на мобильные телефоны, предлагая добровольно сложить оружие. Однако в том же сообщении Минобороны призналось, что БПЛА не такой уж многозадачный и не может выполнять всю работу самостоятельно: при обнаружении радиосигналов в определенном районе, россияне отправляют туда еще один дрон, оснащенный видеокамерами, который помогает операторам рассмотреть позиции ВСУ. После этого координаты объектов передают артиллерии, которые проводят обстрел.
Известные характеристики "Орлан-10"
- Размах крыльев: 3 м
- Взлетная масса: 14 кг
- Масса полезной нагрузки: до 5 кг
- Скорость полета: до 150 км/ч
- Дальность связи: до 120 км
- Дальность автономного полета: до 600 км
- Продолжительность полета: до 16 ч
- Максимальная высота: 6 км
Ранее писали, что в российских дронах "Орлан-10" обнаружили камеры видеонаблюдения, украденные в Швеции. Несколько месяцев назад оборудование начало пропадать из корпусов на столбах, установленных вдоль шведских дорог, и замену каждого устройства оценили в $21 тысячу.
В конце лета Минобороны РФ заказало "Орлан-10" и другие БПЛА у российских производителей. На покупку дронов ведомство выделило 500 млрд руб. "Специальный технологический центр" утверждает, что может выпускать до 300 "Орланов" в год.
Писали также, что у россиян возникли проблемы с комплектующими для БПЛА. ВСУ сбили разведывательный дрон "Орлан-10" с бутылкой вместо бака.