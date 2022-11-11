Дрони "Орлан-10" спамлять українських військових SMS-повідомленнями, — Міноборони РФ (відео)

Росіяни намагаються використовувати "Орлани" для виконання різних бойових завдань, хваляючись їхньою багатозадачністю.

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Російські дрони "Орлан-10" розсилають бійцям Збройних сил України повідомлення із закликом здаватися. Про це Міністерство оборони РФ повідомило у ролику на офіційному Telegram-каналі.

"Орлан-10" є наймасовішим безпілотним літальним апаратом, який перебуває на озброєнні ЗС РФ, тому оператори намагаються отримати з нього максимальну користь. Міноборони вихваляється, що на один такий апарат покладають безліч різних завдань, зокрема надання психологічного тиску на ЗСУ.

Згідно із заявою пресслужби, залежно від встановленого корисного навантаження "Орлани" проводять радіо та відеорозвідку, перехоплюють переговори українських військових, а також розсилають їм повідомлення на мобільні телефони, пропонуючи добровільно скласти зброю. Однак у тому самому повідомленні Міноборони зізналося, що БПЛА не такий вже й багатозадачний і не може виконувати всю роботу самостійно: при виявленні радіосигналів у певному районі, росіяни відправляють туди ще один дрон, оснащений відеокамерами, який допомагає операторам розглянути позиції ЗСУ. Після цього координати об'єктів передають артилерії, що проводять обстріл.

Відомі характеристики "Орлан-10"

Розмах крил: 3 м

Злітна вага: 14 кг

Маса корисного навантаження: до 5 кг

Швидкість польоту: до 150 км/год

Дальність зв'язку: до 120 км

Дальність автономного польоту: до 600 км

Тривалість польоту: до 16 год

Максимальна висота: 6 км

Раніше писали, що у російських дронах "Орлан-10" виявили камери відеоспостереження, вкрадені у Швеції. Кілька місяців тому обладнання почало пропадати з корпусів на стовпах, встановлених уздовж шведських доріг, і заміну кожного пристрою оцінили у $21 тисячу.

Наприкінці літа Міноборони РФ замовило "Орлан-10" та інші БПЛА у російських виробників. На купівлю дронів відомство виділило 500 млрд руб. "Спеціальний технологічний центр" стверджує, що може випускати до 300 "Орланів" на рік.

Писали також, що у росіян виникли проблеми із комплектувальними деталями для БПЛА. ЗСУ збили розвідувальний дрон "Орлан-10" із пляшкою замість бака.