ВСУ сбили российский беспилотник антидроновыми ружьями (видео)

Внутри вражеского дрона DJI Mavick 3 военные нашли деталь, которую сделали в так называемой ДНР.

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Морские пехотинцы сбили российский беспилотник с помощью специальных антидроновых ружей. Пресс-служба Военно-морских сил Украины раскрыла подробности происшествия на официальной странице в cоциальной сети Facebook.

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского из Николаева сейчас сражается с ВС РФ на восточном направлении. Накануне подразделение, специализирующееся на технологиях радиоэлектронной борьбы, заметили в небе БПЛА, который помогал россиянам вести обстрелы по ВСУ из минометов и корректировать огонь.

Воспользовавшись антидроновыми ружьями, пехотинцы "заглушили" сигнал и приземлили аппарат, который оказался моделью DJI Mavick 3 китайского производства. При падении дрон получил серьезные повреждения, можно заметить сломанные опоры для винтов и пробоину в корпусе. Интересно, что внутри бойцы ВСУ нашли деталь с надписью "сделано в ДНР" — ее предназначение неизвестно.

Характеристики DJI Mavic 3

Максимальная скорость: 75 км/ч

Скорость набора высоты: 5 м/с

Максимальная высота: 6 км

Время полета: 31 мин.

Радиус дистанционного управления: 5 км

Передача видео: 15 км

Взлетная масса: 905 г

Аккумулятор: 5000 мАч

Недавно в Одесской области пограничник из автомата сбил дрон-камикадзе Shahed, который упал в Черное море, не долетев до Украины. Отражать атаку с воздуха пришлось ночью, практически в полной темноте, но на выручку пришел солдат с тепловизором, который направлял стрелков. Представители Госпогранслужбы объяснили, что специально тренируются для поражения таких дронов в сложных условиях.

Ранее бойцы ВСУ с помощью антидронового ружья уничтожили российский дрон-бомбардировщик прямо в полете. Они перехватили контроль над летательным аппаратом и раскачали его из стороны в сторону, заставив мины взорваться от ударов.

Писали также, какими антидроновыми ружьями пользуются ВСУ для борьбы с беспилотниками. В арсенале украинской армии сейчас есть несколько моделей, включая отечественную Antidron KVSG-6 от Kvertus Technology с дальностью действия до 3 км.