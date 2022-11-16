ЗСУ збили російський безпілотник антидроновими рушницями (відео)
Усередині ворожого дрона DJI Mavick 3 військові знайшли деталь, яку зробили в так званій ДНР.
Морські піхотинці збили російський безпілотник за допомогою спеціальних антидронових рушниць. Пресслужба Військово-морських сил України розкрила подробиці події на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.
36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з Миколаєва зараз бореться зі ЗС РФ на східному напрямку. Напередодні підрозділ, що спеціалізується на технологіях радіоелектронної боротьби, помітили в небі БПЛА, який допомагав росіянам вести обстріл по ЗСУ з мінометів і коригувати вогонь.
Скориставшись антидроновими рушницями, піхотинці "заглушили" сигнал і приземлили апарат, який виявився моделлю DJI Mavick 3 китайського виробництва. Під час падіння дрон отримав серйозні пошкодження, можна помітити зламані опори для гвинтів і пробоїну в корпусі. Цікаво, що всередині бійці ЗСУ знайшли деталь із написом "зроблено в ДНР" — її призначення невідоме.
Характеристики DJI Mavic 3
- Максимальна швидкість: 75 км/год
- Швидкість набору висоти: 5 м/с
- Максимальна висота: 6 км
- Час польоту: 31 хв
- Радіус дистанційного керування: 5 км
- Відео: 15 км
- Злітна маса: 905 г
- Акумулятор: 5000 мАг
Нещодавно на Одещині прикордонник із автомата збив дрон-камікадзе Shahed, який впав у Чорне море, не долетівши до України. Відбивати атаку з повітря довелося вночі, практично в повній темряві, але на виручку прийшов солдат із тепловізором, який спрямовував стрільців. Представники Держприкордонслужби пояснили, що спеціально тренуються для ураження таких дронів у складних умовах.
Раніше бійці ЗСУ за допомогою антидронової рушниці знищили російський дрон-бомбардувальник прямо в польоті. Вони перехопили контроль над літальним апаратом і розгойдали його з боку на бік, змусивши міни вибухнути від ударів.
Писали також, якими антидроновими рушницями користуються ЗСУ для боротьби з безпілотниками. В арсеналі української армії зараз є кілька моделей, включаючи вітчизняну Antidron KVSG-6 від Kvertus Technology із дальністю дії до 3 км.