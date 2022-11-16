ЗСУ збили російський безпілотник антидроновими рушницями (відео)

Усередині ворожого дрона DJI Mavick 3 військові знайшли деталь, яку зробили в так званій ДНР.

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Морські піхотинці збили російський безпілотник за допомогою спеціальних антидронових рушниць. Пресслужба Військово-морських сил України розкрила подробиці події на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з Миколаєва зараз бореться зі ЗС РФ на східному напрямку. Напередодні підрозділ, що спеціалізується на технологіях радіоелектронної боротьби, помітили в небі БПЛА, який допомагав росіянам вести обстріл по ЗСУ з мінометів і коригувати вогонь.

Скориставшись антидроновими рушницями, піхотинці "заглушили" сигнал і приземлили апарат, який виявився моделлю DJI Mavick 3 китайського виробництва. Під час падіння дрон отримав серйозні пошкодження, можна помітити зламані опори для гвинтів і пробоїну в корпусі. Цікаво, що всередині бійці ЗСУ знайшли деталь із написом "зроблено в ДНР" — її призначення невідоме.

Характеристики DJI Mavic 3

Максимальна швидкість: 75 км/год

Швидкість набору висоти: 5 м/с

Максимальна висота: 6 км

Час польоту: 31 хв

Радіус дистанційного керування: 5 км

Відео: 15 км

Злітна маса: 905 г

Акумулятор: 5000 мАг

Нещодавно на Одещині прикордонник із автомата збив дрон-камікадзе Shahed, який впав у Чорне море, не долетівши до України. Відбивати атаку з повітря довелося вночі, практично в повній темряві, але на виручку прийшов солдат із тепловізором, який спрямовував стрільців. Представники Держприкордонслужби пояснили, що спеціально тренуються для ураження таких дронів у складних умовах.

Раніше бійці ЗСУ за допомогою антидронової рушниці знищили російський дрон-бомбардувальник прямо в польоті. Вони перехопили контроль над літальним апаратом і розгойдали його з боку на бік, змусивши міни вибухнути від ударів.

Писали також, якими антидроновими рушницями користуються ЗСУ для боротьби з безпілотниками. В арсеналі української армії зараз є кілька моделей, включаючи вітчизняну Antidron KVSG-6 від Kvertus Technology із дальністю дії до 3 км.