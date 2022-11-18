Из-за "языка вражды": Facebook удалил страницу проекта "Телебачення Торонто"

Причиной стал сюжет об украинском историке и археологе XIX века Владимире Антоновиче.

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В четверг, 17 ноября, соцсеть Facebook заблокировала страницу сатирического шоу "Телевидение Торонто". Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

"Телебаченню Торонто удалили страницу в Facebook. Этим, конечно, никого не удивишь –– потому что трудно найти в Украине человека, которого не блокировали в этом году за употребление слова рус*я", –– прокомментировали журналисты.

Чуть позже в проекте рассказали, что администраторы Facebook объяснили, по какой причине был заблокирован аккаунт, и указанное выше слово к этому не имеет никакого отношения.

Как оказалось, страницу удалили из-за "языка вражды" в сюжете о выдающемся украинском историке Владимире Антоновиче.

[ + – ] Сюжет "Телебачення Тороонто" о Владимире Антоновиче

"Сообщение пользователя нарушает наши стандарты сообщества относительно пропаганды ненависти. Мы внедрили эти стандарты, чтобы обсуждения на Facebook велись вежливо", –– говорится в объяснении от социальной сети.

[ + – ] Скрин поста в Facebook, из-за которого удалили страницу

У аккаунта "Телебачення Торонто" было 130 тыс. подписчиков в Facebook.

Напомним, Facebook впервые за время существования начнет масштабные увольнения персонала. Акции Meta в этом году упали более чем на 70% из-за конкуренции с TikTok и крупных инвестиций в проект создания "Метавселенной".

Ранее Фокус писал о том, что Марк Цукерберг за год потерял более $100 млрд из-за проекта "Метавселенная".