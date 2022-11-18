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Діджитал

Через "мову ворожнечі": Facebook видалив сторінку проєкту "Телебачення Торонто"

Телебачення Торонто сторінка у facebook
"Телебачення Торонто" — популярний український сатиричний проєкт

Причиною став сюжет про українського історика й археолога XIX століття Володимира Антоновича.

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У четвер, 17 листопада, соцмережа Facebook заблокувала сторінку сатиричного шоу "Телебачення Торонто". Про це повідомляється в Telegram-каналі проєкту.

"Телебаченню Торонто видалили сторінку в Facebook. Цим, звичайно, нікого не здивуєш — тому що важко знайти в Україні людину, яку не блокували цього року за вживання слова рус*я", — прокоментували журналісти.

Трохи пізніше в проєкті розповіли, що адміністратори Facebook пояснили, з якої причини було заблоковано обліковий запис, і зазначене вище слово до цього не має жодного стосунку.

Як виявилося, сторінку видалили через "мову ворожнечі" в сюжеті про видатного українського історика Володимира Антоновича.

Сюжет "Телебачення Тороонто" про Володимира Антоновича

"Повідомлення користувача порушує наші стандарти спільноти щодо пропаганди ненависті. Ми впровадили ці стандарти, щоб обговорення на Facebook велися ввічливо", — йдеться в поясненні від соціальної мережі.

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Скрин посту у Facebook, через який видалили сторінку

Обліковий запис "Телебачення Торонто" мав 130 тис. підписників у Facebook.

Нагадаємо, Facebook уперше за час існування розпочне масштабні звільнення персоналу. Акції Meta цього року впали більш ніж на 70% через конкуренцію з TikTok і великі інвестиції в проєкт створення "Метавсесвіту".

Раніше Фокус писав про те, що Марк Цукерберг за рік втратив понад $100 млрд через проєкт "Метавсесвіт".