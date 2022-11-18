Через "мову ворожнечі": Facebook видалив сторінку проєкту "Телебачення Торонто"

Причиною став сюжет про українського історика й археолога XIX століття Володимира Антоновича.

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У четвер, 17 листопада, соцмережа Facebook заблокувала сторінку сатиричного шоу "Телебачення Торонто". Про це повідомляється в Telegram-каналі проєкту.

"Телебаченню Торонто видалили сторінку в Facebook. Цим, звичайно, нікого не здивуєш — тому що важко знайти в Україні людину, яку не блокували цього року за вживання слова рус*я", — прокоментували журналісти.

Трохи пізніше в проєкті розповіли, що адміністратори Facebook пояснили, з якої причини було заблоковано обліковий запис, і зазначене вище слово до цього не має жодного стосунку.

Як виявилося, сторінку видалили через "мову ворожнечі" в сюжеті про видатного українського історика Володимира Антоновича.

[ + – ] Сюжет "Телебачення Тороонто" про Володимира Антоновича

"Повідомлення користувача порушує наші стандарти спільноти щодо пропаганди ненависті. Ми впровадили ці стандарти, щоб обговорення на Facebook велися ввічливо", — йдеться в поясненні від соціальної мережі.

[ + – ] Скрин посту у Facebook, через який видалили сторінку

Обліковий запис "Телебачення Торонто" мав 130 тис. підписників у Facebook.

Нагадаємо, Facebook уперше за час існування розпочне масштабні звільнення персоналу. Акції Meta цього року впали більш ніж на 70% через конкуренцію з TikTok і великі інвестиції в проєкт створення "Метавсесвіту".

Раніше Фокус писав про те, що Марк Цукерберг за рік втратив понад $100 млрд через проєкт "Метавсесвіт".