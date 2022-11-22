В Иране создали дрон Shahed-133 на основе захваченного израильского БПЛА, — СМИ
Иранцы хвастаются, что переделали разведывательный беспилотник в ударный, оснастив его двумя управляемыми авиабомбами.
В Иране инженеры разработали новый боевой дрон Shahed-133 на основе захваченного беспилотника Hermes 180 израильского производства. Об этом пишет UA Portal, ссылаясь на иранское телевидение.
Армия Израиля использует дроны Hermes 180, а иранцы переделали "птичку" в ударную. СМИ отметило низкое качество сборки: на корпусе видны трещины и потертости, корпус состоит из деталей разного цвета, что может свидетельствовать о дефиците материалов. "Shahed-133" выглядит практически точной копией Hermes 180, и не исключено, что его собрали из деталей захваченного иранского БПЛА.
Как пишет портал Gaming Deputy, Shahed-133 способен запускать две управляемые авиабомбы Sadid-345 с телевизионным наведением на расстояние до 6 км. При этом сам дрон может летать до 12 часов без дозаправки, преодолевая 1500 км. Беспилотник запускают с крыш специальных автомобилей, что значительно расширяет географию их применения.
Hermes 180 разработан предприятием Silver Arrow, дочерней компанией известного израильского производителя вооружения Elbit Systems. Беспилотный аппарат впервые представили в 2002 году, а вскоре армия Израиля приняла его на вооружение для ведения разведки, патрулирования и корректировки огня. Он оснащен перспективным двигателем UEL мощностью 38 лошадиных сил.
Характеристики Hermes 180
- Размах крыла: 6 м
- Длина: 4,43 м
- Высота: 1,8 м
- Масса дрона: 150 кг
- Максимальная взлетная масса: 195 кг
- Максимальная скорость: 194 км/ч
- Крейсерская скорость: 162 км/ч
- Радиус действия: 110 км
- Продолжительность полета: до 10 ч
- Максимальная высота: 4575 м
Ранее Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 с боеголовкой весом до 1 кг. Такие аппараты уже используют подразделения быстрого реагирования Корпуса стражей исламской республики. Эксперты сравнивают Meraj-521 с американской моделью Switchblade 300.
В сентябре Вооруженные силы Ирана заявили о создании ударного дрона Arash-2. Иранский бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что большая дальность полета позволит беспилотнику наносить удары по Израилю, в том числе по Тель-Авиву и Хайфе.
Фокус писал о других дронах армии Ирана: какие модели существуют и на что они способны. Иранская промышленная уже давно сделала ставку на беспилотные аппараты, многие из которых хорошо проявили себя на Ближнем Востоке.