В Иране создали дрон Shahed-133 на основе захваченного израильского БПЛА, — СМИ

Иранцы хвастаются, что переделали разведывательный беспилотник в ударный, оснастив его двумя управляемыми авиабомбами.

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В Иране инженеры разработали новый боевой дрон Shahed-133 на основе захваченного беспилотника Hermes 180 израильского производства. Об этом пишет UA Portal, ссылаясь на иранское телевидение.

Армия Израиля использует дроны Hermes 180, а иранцы переделали "птичку" в ударную. СМИ отметило низкое качество сборки: на корпусе видны трещины и потертости, корпус состоит из деталей разного цвета, что может свидетельствовать о дефиците материалов. "Shahed-133" выглядит практически точной копией Hermes 180, и не исключено, что его собрали из деталей захваченного иранского БПЛА.

[ + – ] Иранский дрон Shahed-133 Фото: Скриншот

Как пишет портал Gaming Deputy, Shahed-133 способен запускать две управляемые авиабомбы Sadid-345 с телевизионным наведением на расстояние до 6 км. При этом сам дрон может летать до 12 часов без дозаправки, преодолевая 1500 км. Беспилотник запускают с крыш специальных автомобилей, что значительно расширяет географию их применения.

Hermes 180 разработан предприятием Silver Arrow, дочерней компанией известного израильского производителя вооружения Elbit Systems. Беспилотный аппарат впервые представили в 2002 году, а вскоре армия Израиля приняла его на вооружение для ведения разведки, патрулирования и корректировки огня. Он оснащен перспективным двигателем UEL мощностью 38 лошадиных сил.

[ + – ] Дрон Shahed-133 в небе над Ираном Фото: Скриншот

Характеристики Hermes 180

Размах крыла: 6 м

Длина: 4,43 м

Высота: 1,8 м

Масса дрона: 150 кг

Максимальная взлетная масса: 195 кг

Максимальная скорость: 194 км/ч

Крейсерская скорость: 162 км/ч

Радиус действия: 110 км

Продолжительность полета: до 10 ч

Максимальная высота: 4575 м

Ранее Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 с боеголовкой весом до 1 кг. Такие аппараты уже используют подразделения быстрого реагирования Корпуса стражей исламской республики. Эксперты сравнивают Meraj-521 с американской моделью Switchblade 300.

В сентябре Вооруженные силы Ирана заявили о создании ударного дрона Arash-2. Иранский бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что большая дальность полета позволит беспилотнику наносить удары по Израилю, в том числе по Тель-Авиву и Хайфе.

Фокус писал о других дронах армии Ирана: какие модели существуют и на что они способны. Иранская промышленная уже давно сделала ставку на беспилотные аппараты, многие из которых хорошо проявили себя на Ближнем Востоке.