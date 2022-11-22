В Ірані створили дрон Shahed-133 на основі захопленого ізраїльського БПЛА, — ЗМІ

Іранці вихваляються, що переробили розвідувальний безпілотник на ударний, оснастивши його двома керованими авіабомбами.

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В Ірані інженери розробили новий бойовий дрон Shahed-133 на основі захопленого безпілотника Hermes 180 ізраїльського виробництва. Про це пише UA Portal, посилаючись на іранське телебачення.

Армія Ізраїлю використовує дрони Hermes 180, а іранці переробили пташку на ударну. ЗМІ зазначило низьку якість складання: на корпусі видно тріщини та потертості, корпус складається з деталей різного кольору, що може свідчити про дефіцит матеріалів. Shahed-133 виглядає практично точною копією Hermes 180, і не заперечується, що його зібрали з деталей захопленого іранського БПЛА.

[ + – ] Іранський дрон Shahed-133 Фото: Скриншот

Як пише портал Gaming Deputy, Shahed-133 здатний запускати дві керовані авіабомби Sadid-345 з телевізійним наведенням на відстань до 6 км. За таких умов сам дрон може літати до 12 години без дозаправки, долаючи 1 500 км. Безпілотник запускають з дахів спеціальних автомобілів, що значно розширює географію їх застосування.

Hermes 180 розроблено підприємством Silver Arrow, дочірньою компанією відомого ізраїльського виробника озброєння Elbit Systems. Безпілотний апарат вперше представили в 2002 році, а незабаром армія Ізраїлю взяла його на озброєння для розвідки, патрулювання і коригування вогню. Він оснащений перспективним двигуном UEL потужністю 38 кінських сил.

[ + – ] Дрон Shahed-133 у небі над Іраном Фото: Скриншот

Характеристики Hermes 180

розмах крила: 6 м;

довжина: 4,43 м;

висота: 1,8 м;

маса дрону: 150 кг;

максимальна злітна вага: 195 кг;

максимальна швидкість: 194 км/год;

крейсерська швидкість: 162 км/год;

радіус дії: 110 км;

тривалість польоту: до 10 год;

максимальна висота: 4 575 м.

Раніше Іран представив новий дрон-камікадзе Meraj-521 із боєголовкою вагою до 1 кг. Такі апарати вже використовують підрозділи швидкого реагування Корпусу вартових ісламської республіки. Експерти порівнюють Meraj-521 з американською моделлю Switchblade 300.

У вересні Збройні сили Ірану заявили про створення ударного дрона Arash-2. Іранський бригадний генерал Кіомарс Хейдарі заявив, що велика дальність польоту дозволить безпілотнику завдавати ударів по Ізраїлю, зокрема по Тель-Авіву та Хайфі.

Фокус писав про інші дрони армії Ірану: які моделі існують і на що вони здатні. Іранська промислова вже давно зробила ставку на безпілотні апарати, багато з яких добре проявили себе на Близькому Сході.