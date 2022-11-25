Ученые изготовили генератор из проволоки и пришили его к одежде: как это работает (фото)

Наногенератор сможет питать небольшие носимые устройства вроде смарт-часов.

Related video

Инноваторы из Университета штата Северная Каролина (США) под руководством профессора Ронга Иня создали генератор электроэнергии, который можно будет использовать для носимой электроники и смарт-одежды, пишет newatlas.com.

За основу была взята обычная медная проволока, покрытая полиуретаном. Такую можно приобрести в любом строительном магазине или магазине электротоваров. Из проволоки сделали "нити", затем обычную хлопковую ткань покрыли слоем синтетического полимера — тефлона, а сверху сделали вышивку из медных нитей, но таким образом, чтобы между нитями и тефлоном оставался маленький зазор. Потом медные нити "накрыли" сверху обычными нитками.

В итоге получился простейший генератор электроэнергии. Работает он следующим образом: во время движения человека одежда не статична, ведь она сминается, сгибается, двигается. Вот эти движения и приводят к контактированию проволоки и тефлона. Когда оба материала соприкасаются, возникает статический заряд, за счет чего и генерируется электрический ток. Устройства, которые вырабатывают электричество подобным образом, называют трибоэлектрическими наногенераторами (ТЭНГ).

Ранее в ходе тестов ученые вшивали наногенераторы в стельки для обуви, в джинсовые брюки, и при хотьбе одежда вырабатывала ток. Этот ток питал носимые гаджеты вроде фитнес-браслетов, разных датчиков. Чем активнее двигался человек, тем больше электроэнергии получали девайсы.

Фокус уже писал о подобном устройстве, которое было сделано на основе обыкновенного двухстороннего скотча и алюминиевых пластин. В данном случае энергия генерировалась от нажатия на пластины.

Также сообщали о том, что ученые использовали гриб определенного вида, чтобы создать подложку для микропроцессора.