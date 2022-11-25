Учені виготовили генератор із дроту та пришили його до одягу: як це працює (фото)

Наногенератор зможе живити невеликі пристрої, що носяться, на зразок смарт-годинників.

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Інноватори з Університету штату Північна Кароліна (США) під керівництвом професора Ронга Іня створили генератор електроенергії, який можна буде використовувати для електроніки, що носиться, і смарт-одягу, пише newatlas.com.

За основу було взято звичайний мідний дріт, покритий поліуретаном. Такий можна придбати у будь-якому будівельному магазині чи магазині електротоварів. З дроту зробили "нитки", потім звичайну бавовняну тканину покрили шаром синтетичного полімеру — тефлону, а зверху зробили вишивку з мідних ниток, але так, щоб між нитками та тефлоном залишався маленький проміжок. Потім мідні нитки "накрили" зверху звичайними нитками.

Унаслідок вийшов найпростіший генератор електроенергії. Працює він так: під час руху людини одяг не статичний, адже він мнеться, згинається, рухається. Ось ці рухи і призводять до контактування дроту та тефлону. Коли обидва матеріали стикаються, виникає статичний заряд, за рахунок чого генерується електричний струм. Пристрої, що виробляють електрику подібним чином, називають трибоелектричними наногенераторами (ТЕНГ).

Раніше в процесі тестів учені вшивали наногенератори в устілки для взуття, в джинсові штани, і в процесі ходьби одяг виробляв струм. Цей струм живив гаджети на кшталт фітнес-браслетів, різних датчиків. Чим активніше рухалася людина, тим більше електроенергії отримували девайси.

Фокус уже писав про подібний пристрій, який було зроблено на основі звичайного двостороннього скотчу та алюмінієвих пластин. У цьому випадку енергія генерувалася від натискання на пластини.

Також повідомляли про те, що вчені використовували гриб певного виду, щоб створити підкладку для мікропроцесора.