Будет предупреждать за 15 минут: в Украине разработали приложение для мониторинга отключений света

По словам создателей, сейчас его могут использовать жители Киева и области. А в ближайшем обновлении появится предварительное оповещение, а также расширенная география.

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Украинские разработчики запустили мобильное приложение "Світло", которое помогает отслеживать регулярность и время отключения электроэнергии. Об этом сообщает AIN.UA.

Мобильное приложение создали двое украинцев: Иван Денисов и Андрей Захлюпаный. Данные получает из официальных графиков ДТЭК.

Пока приложением могут воспользоваться только жители Киева и Киевской области. Но разработчики заверили, что уже работают над тем, чтоб сервис стал доступным и для жителей других городов Украины.

Кроме того Денисов и Захлюпаный планируют усовершенствовать мобильное приложение, добавив информацию об экстренных и аварийных отключениях, оповещении за 10-15 минут до отключения, виджет на главный экран.

Приложение "Світло": как им пользоваться

Для начала приложение нужно скачать на свой смартфон. Пока оно доступно только для тех телефонов, которые работают на платформе iOS. Версия для Android появится чуть позже.

Запустив приложение на смартфоне, необходимо выбрать нужные адреса. "Світло" позволяет создавать и сохранять локации (например "Дом", "Работа" и т.п.), чтобы следить за отключением света по важным адресам. Кроме того, сохраненные данные можно просматривать офлайн, когда нет доступа к интернету.

Приложение также показывает оставшееся время до появления света или до следующего отключения.

[ + – ] Приложение помогает киевлянам и жителям области оперативно следить за отключением электричества в регионе Фото: Скриншот

Напомним, несколько ранее в Google появилось приложение "єППО". Теперь каждый гражданин Украины способен помочь ВСУ сбивать воздушные угрозы со стороны россиян одним нажатием кнопки.

Кроме того, в Украине создали приложение для проверки людей на предмет связи с "русским миром". Новая разработка украинских айтишников поможет правоохранителям, военным и бойцам ТрО на блокпостах узнать о связях того или иного человека с ДРГ РФ или криминалом.