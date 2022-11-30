Попереджатиме за 15 хвилин: в Україні розробили додаток для моніторингу відключень світла

За словами творців, зараз його можуть використати мешканці Києва й області. А в найближчому оновленні з'явиться попереднє сповіщення, а також розширена географія.

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Українські розробники запустили мобільний додаток "Світло", який допомагає відстежувати регулярність і час відключення електроенергії. Про це повідомляє AIN.UA.

Мобільний додаток створили два українці: Іван Денисов та Андрій Захлюпаний. Дані одержують з офіційних графіків ДТЕК.

Поки що додатком можуть скористатися лише жителі Києва та Київської області. Але розробники запевнили, що вже працюють над тим, щоб сервіс став доступним і для мешканців інших міст України.

Крім того Денисов і Захлюпаний планують удосконалити мобільний додаток, додавши інформацію про екстрені й аварійні відключення, сповіщення за 10-15 хвилин до відключення, віджет на головний екран.

Додаток "Світло": як ним користуватися

Для початку програму потрібно скачати на свій смартфон. Поки що воно доступне тільки для тих телефонів, які працюють на платформі iOS. Версія для Android з'явиться трохи згодом.

Запустивши програму на смартфоні, необхідно вибрати потрібні адреси. "Світло" дозволяє створювати та зберігати локації (наприклад, "Дім", "Робота" тощо), щоб стежити за вимкненням світла за важливими адресами. Крім того, збережені дані можна переглядати офлайн, коли немає доступу до інтернету.

Додаток також показує час, що залишився до появи світла або до наступного відключення.

[ + – ] Додаток допомагає киянам і мешканцям області оперативно стежити за відключенням електрики в регіоні Фото: Скриншот

Нагадаємо, дещо раніше в Google з'явився додаток "єППО". Тепер кожен громадянин України здатний допомогти ЗСУ збивати повітряні погрози з боку росіян одним натисканням кнопки.

Крім того, в Україні створили додаток для перевірки людей щодо зв'язку з "руським міром". Нова розробка українських айтішників допоможе правоохоронцям, військовим і бійцям ТрО на блокпостах дізнатися про зв'язки тієї чи іншої людини з ДРГ РФ чи криміналом.