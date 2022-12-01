Индия и США следят за армией Китая с помощью птиц с дешевыми камерами (видео)

Устройство за $80 передает видео с воздуха на землю, и китайские солдаты ничего не могут с этим поделать.

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Вооруженные силы Индии используют хищных птиц с камерами для борьбы с дронами и слежки за Китаем. Военные продемонстрировали ее возможности во время совместных учений с США, передает издание Eurasian Times.

Индийские солдаты из Центра Ветеринарного корпуса в Мееруте прикрепили к черному коршуну по кличке Арджун GPS-датчик и дешевую action-камеру. Повинуясь несложным командам, птица летает над китайской территорией, пока оптика снимает происходящее на земле.

Кроме того, Арджуна научили охотиться за вражескими дронами. Пограничники используют собак, которая слышит шум приближающихся беспилотников и поднимает тревогу — после этого военные запускают птицу, атакующую летательный аппарат в воздухе, раздирая своими острыми когтями.

Исследователь Eurasian Times Хемрадж Шарма изучил фотографии камеры, закрепленной на коршуне, и определил ее производителя по маркировке на корпусе — "FX". FXT Technology является китайской компанией со штаб-квартирой в городе Шеньчжэнь, которая специализируется на создании беспроводных камер для транспортных, промышленных, сельскохозяйственных и развлекательных целей.

Журналист определил и модель камеры — FX798T Micro FPV, которую можно купить на AliExpress всего за $80. Устройства весом всего 4,8 грамма оснащены антеннами-передатчиками, которые передают видео в неплохом разрешении на дисплеи операторов, используя частоту 5.8 ГГц и 40 каналов, переключающихся нажатием кнопки. Для запуска камеру достаточно подключить к небольшой батарее 1S Lipoly или к шине с напряжением 5 Вольт.

[ + – ] Камера FX798T Micro FPV Фото: Скриншот

Китай раскритиковал совместные учения индийских и американских военных на своей границе и призвал Индию самостоятельно решать территориальные конфликты. Тем временем, армия Индии используют дрессированных коршунов на границе не только с Китаем, но и с Пакистаном, где в Пенджабе и Раджастане зафиксировали множество случаев сброса оружия с помощью беспилотников.

Ранее китайские ученые вживили в голову голубя чип, позволяющий управлять птицей. Электроды, подключенные к живым тканям, заряжаются о солнечной батареи, принимают команды в виде радиосигналов и бьют животное слабыми разрядами тока, заставляя лететь в нужном направлении. Во время экспериментов голуби выполнили 80% полученных приказов, хотя иногда игнорировали их из-за усталости и отвлекающих факторов.

Недавно в Швейцарии решили бороться с заразными голубями при помощи автономных дронов. Беспилотников, оснащенные искусственным интеллектом, выполняют роль пугал, приближаясь к скоплениям птиц на крышах.