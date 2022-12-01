Індія та США стежать за армією Китаю за допомогою птахів з дешевими камерами (відео)

Пристрій за $80 передає відео з повітря на землю, і китайські солдати нічого не можуть вдіяти.

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Збройні сили Індії використовують хижих птахів з камерами для боротьби з дронами та стеження за Китаєм. Військові продемонстрували їхні можливості під час спільних навчань з США, передає видання Eurasian Times.

Індійські солдати з Центру Ветеринарного корпусу у Меєруті прикріпили до чорного шуліки на прізвисько Арджун GPS-датчик і дешеву action-камеру. Підкоряючись нескладним командам, птах літає над китайською територією, поки оптика знімає те, що відбувається на землі.

Крім того, Арджуна навчили полювати за ворожими дронами. Прикордонники використовують собак, які чують шум безпілотників, що наближаються, і підіймають тривогу — після цього військові запускають птаха, який атакує літальний апарат у повітрі, роздираючи своїми гострими пазурами.

Дослідник Eurasian Times Хемрадж Шарма вивчив фотографії камери, закріпленої на шуліці, і визначив її виробника з маркування на корпусі — "FX". FXT Technology є китайською компанією зі штаб-квартирою у місті Шеньчжень, яка спеціалізується на створенні бездротових камер для транспортних, промислових, сільськогосподарських та розважальних цілей.

Журналіст визначив і модель камери FX798T Micro FPV, яку можна купити на AliExpress всього за $80. Пристрої вагою всього 4,8 грама оснащені антенами-передавачами, які передають відео в непоганій роздільній здатності на дисплеї операторів, використовуючи частоту 5.8 ГГц і 40 каналів, що перемикаються натисканням кнопки. Для запуску камеру достатньо під'єднати до невеликої батареї 1S Lipoly або шини з напругою 5 Вольт.

[ + – ] Камера FX798T Micro FPV Фото: Скриншот

Китай розкритикував спільні навчання індійських та американських військових на своєму кордоні та закликав Індію самостійно вирішувати територіальні конфлікти. Водночас армія Індії використовує дресованих шулік на кордоні не тільки з Китаєм, а й з Пакистаном, де в Пенджабі та Раджастані зафіксували безліч випадків скидання зброї за допомогою безпілотників.

Раніше китайські вчені вживили в голову голуба чип, що дозволяє керувати птахом. Електроди, підключені до живих тканин, заряджаються про сонячну батарею, приймають команди як радіосигналів і б'ють тварину слабкими розрядами струму, змушуючи летіти у потрібному напрямі. Під час експериментів голуби виконали 80% отриманих наказів, хоча іноді ігнорували їх через втому та відвертальних факторів.

Нещодавно у Швейцарії вирішили боротися із заразними голубами за допомогою автономних дронів. Безпілотників, оснащені штучним інтелектом, виконують роль пугало, наближаючись до скупчень птахів на дахах.