В Китае "научат" коров вырабатывать электричество для гаджетов и девайсов

Инновационное устройство оснащено маятником, магнитами и катушками, которые генерируют энергию и накапливают ее в батарее.

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Ученые из Юго-Западного университета Цзяотун в Китае предложили концепцию "умной фермы". Они опубликовали детали своего исследования в журнале iScience.

Как рассчитывают китайские ученые, устройства, напоминающие смарт-часы, прикрепленные к шеям и ногам, могут заряжаться во время движения коров. Их оболочка в форме раковины морского гребешка двигается синхронно с телом животного, раскачивая внутренний маятник, соединенный с магнитами и катушками. В результате прибор превращает кинетическую энергию в электричество, которое хранится в небольшой литиевой батарее.

"Существует огромное количество кинетической энергии, которая может быть собрана в ежедневных движениях крупного рогатого скота, таких как ходьба, бег и даже движение шеи", — подчеркнул соавтор исследования Яцзя Пан.

[ + – ] Концепция "умной фермы" от Юго-Западного университета Цзяотун Фото: New Atlas

Во время лабораторных тестов исследователи сделали прототип устройства и убедились, что движения коров генерируют достаточно энергии для питания небольших датчиков, которые позволят отслеживать местоположение и состояние здоровья животных, а также собирать информацию об окружающей среде.

"На ферме мониторинг информации об окружающей среде и здоровье крупного рогатого скота может помочь предотвратить болезни и повысить эффективность пастбищного животноводства и управления. Эта информация может включать концентрацию кислорода, температуру и влажность воздуха, количество упражнений, репродуктивные циклы, болезни и производство молока", — прокомментировал Зутао Чжан, еще один соавтор проекта.

Позже команда подключила устройство к людям и обнаружила, что они тоже могут добывать энергию во время движения. Чтобы зарядить и запустить датчик для измерения температуры достаточно легкой пробежки.

Это не первый случай, когда коров используют для производства электроэнергии. Ранее фермер из Великобритании научился перерабатывать навоз для добычи энергии, которую затем использует для майнинга криптовалюты Ethereum.

А турецкий фермер Иззет Коджак заставил коров давать больше молока с помощью виртуальной реальности. Во время дойки мужчина надевает на животных VR-очки и создает иллюзию летнего луга — таким образом они меньше переживают.