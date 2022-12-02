У Китаї "навчать" корів виробляти електрику для гаджетів та девайсів

Інноваційний пристрій оснащений маятником, магнітами та котушками, які генерують енергію та накопичують її в батареї.

Related video

Вчені із Південно-Західного університету Цзяотун у Китаї запропонували концепцію "розумної ферми". Вони опублікували деталі свого дослідження в журналі iScience.

Як розраховують китайські вчені, пристрої, що нагадують смарт-годинник, прикріплений до ший і ніг, можуть заряджатися під час руху корів. Їхня оболонка у формі раковини морського гребінця рухається синхронно з тілом тварини, розгойдуючи внутрішній маятник, з'єднаний з магнітами і котушками. В результаті прилад перетворює кінетичну енергію на електрику, яка зберігається в невеликій літієвій батареї.

"Існує величезна кількість кінетичної енергії, яка може бути зібрана у щоденних рухах великої рогатої худоби, таких як ходьба, біг і навіть рух шиї", — наголосив співавтор дослідження Яцзя Пан.

[ + – ] Концепція "Розумної ферми" від Південно-Західного університету Цзяотун Фото: New Atlas

Під час лабораторних тестів дослідники зробили прототип пристрою та переконалися, що рухи корів генерують достатньо енергії для живлення невеликих датчиків, які дозволять відстежувати місцезнаходження та стан здоров'я тварин, а також збирати інформацію про навколишнє середовище.

"На фермі моніторинг інформації про навколишнє середовище та здоров'я великої рогатої худоби може допомогти запобігти хворобам та підвищити ефективність пасовищного тваринництва та управління. Ця інформація може включати концентрацію кисню, температуру та вологість повітря, кількість вправ, репродуктивні цикли, хвороби та виробництво молока", — прокоментував Зутао Чжан, ще один співавтор проєкту.

Пізніше команда підключила пристрій до людей і виявила, що вони можуть добувати енергію під час руху. Щоб зарядити та запустити датчик для вимірювання температури, достатньо легкої пробіжки.

Це не перший випадок, коли корів використовують для виробництва електроенергії. Раніше фермер із Великобританії навчився переробляти гній для видобутку енергії, яку потім використовує для майнінгу криптовалюти Ethereum.

А турецький фермер Ізет Коджак змусив корів давати більше молока за допомогою віртуальної реальності. Під час доїння чоловік надягає на тварин VR-окуляри та створює ілюзію літнього лука — таким чином вони менше переживають.