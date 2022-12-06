Электростанция обеспечит энергией миллионы домов, используя солнце и ветер

Электричество будут передавать из Марокко в Великобританию по подводным кабелям. Для этого инженеры построят самую длинную в мире высоковольтную линию.

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Компания Xlinks создает в Марокко огромную электростанцию, которая должна обеспечить энергией 7 миллионов домов в Великобритании. Об этом проекте стало известно изданию Interesting Engineering.

Марокканские и британские инженеры решили построить в регионе Гельмим-Уэд-Ноун в западной части пустыни Сахара электростанцию площадью около 200 квадратных километров, которая должна вырабатывать 10,5 ГВт энергии, используя солнечный свет и ветер. При этом 3,6 ГВт будут поставлять в Великобританию, чтобы к 2030 году обеспечить 8% потребностей страны в электричестве. Компания Xlinks, стоящая за проектом, уже подписала соглашение с Национальной электросетью Великобритании о предоставлении двух подключений в Девоне мощностью 1,8 ГВт.

Электроэнергию решили передавать с помощью четырех подводных высоковольтных линий постоянного тока (HVDC) длиной около 3800 км. По расчетам специалистам, электростанция сможет снабжать британцев дешевой и экологически чистой энергией в среднем более 20 часов в сутки. При передаче по кабелям HVDC потеря энергии составляет всего 2%, тогда как обычные системы переменного тока теряют до 30%. В настоящее время самая продолжительная линия пролегает между Великобританией и Норвегией — 720 км, а новые кабели из Марокко будут в пять раз длиннее.

Проект может помочь Великобритании создать к 2035 году сеть электроснабжения с нулевым выбросом углерода, чтобы выполнить свой шестой углеродный бюджет, и помочь в гонке за достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году. Марокко тоже хочет получать зеленую электроэнергию из пустыни, чтобы обеспечить 52% своих потребностей к тому же 2030 году. Кроме того, в ближайшие восемь лет проект должен создать около 10 тысяч рабочих мест как в Марокко, так и в Великобритании.

Ранее писали, что в США запускают виртуальную электростанцию мощностью 600 МВтч. Технология позволит объединить дома с солнечными батареями в одну сеть и делиться энергией с соседями в случае перебоев на крупных электростанциях.

Сообщали также, что в Японии ученые научились добывать дешевое электричество из обычного снега. Они используют оборудование, которое генерирует энергию за счет разницы температур.