Електростанція забезпечить енергією мільйони будинків, використовуючи сонце та вітер

Електрику передаватимуть з Марокко до Великобританії підводними кабелями. Для цього інженери збудують найдовшу у світі високовольтну лінію.

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Компанія Xlinks створює у Марокко величезну електростанцію, яка має забезпечити енергією 7 мільйонів будинків у Великій Британії. Про цей проєкт стало відомо виданню Interesting Engineering.

Марокканські та британські інженери вирішили збудувати в регіоні Гельмім-Вед-Ноун у західній частині пустелі Сахара електростанцію площею близько 200 квадратних кілометрів, яка має виробляти 10,5 ГВт енергії, використовуючи сонячне світло та вітер. Водночас 3,6 ГВт постачатимуть до Великобританії, щоб до 2030 року забезпечити 8% потреб країни в електриці. Компанія Xlinks, яка стоїть за проєктом, вже підписала угоду з Національною електромережею Великобританії про надання двох підключень у Девоні потужністю 1,8 ГВт.

Електроенергію вирішили передавати за допомогою чотирьох високовольтних підводних ліній постійного струму (HVDC) довжиною близько 3800 км. За розрахунками фахівців, електростанція зможе постачати британцям дешеву та екологічно чисту енергію в середньому понад 20 годин на добу. В разі передачі кабелями HVDC втрата енергії становить лише 2%, тоді як звичайні системи змінного струму втрачають до 30%. Нині найтриваліша лінія пролягає між Великобританією та Норвегією — 720 км, а нові кабелі з Марокко будуть уп'ятеро довшими.

Проєкт може допомогти Великобританії створити до 2035 року мережу електропостачання з нульовим викидом вуглецю, щоб виконати свій шостий вуглецевий бюджет, та допомогти у перегонах за досягнення нульового рівня викидів до 2050 року. Марокко теж хоче отримувати зелену електроенергію з пустелі, щоб забезпечити 52% своїх потреб до того ж 2030 року. Крім того, у найближчі вісім років проєкт має створити близько 10 тисяч робочих місць як у Марокко, так і у Великій Британії.

Раніше писали, що США запускають віртуальну електростанцію потужністю 600 МВт/год. Технологія дозволить об'єднати будинки із сонячними батареями в одну мережу та ділитися енергією із сусідами у разі перебоїв на великих електростанціях.

Повідомляли також, що в Японії вчені навчилися видобувати дешеву електрику зі звичайного снігу. Вони використовують устаткування, що генерує енергію з допомогою різниці температур.