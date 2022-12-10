ВС РФ сбросили снаряд с дрона на жилой дом в Сумской области, — ОП

После взрыва начался пожар, полностью уничтоживший здание.

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В Сумской области российские войска сбросили снаряд на жилой дом с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Телеграм-канале.

По информации ОП, оккупанты атаковали жилой дом, сбросив боеприпас с квадрокоптера. В результате взрыва начался пожар, который полностью уничтожил здание.

Всего в Сумской области зафиксировали 48 прилетов снарядов. Кроме того, ВС РФ запустили ракету из комплекса С-300, которая повредила многоквартирный дом, еще 20 частных домов и здание администрации в поселке Большая Писаревка. К счастью, жертв и пострадавших нет. Глава областной администрации Дмитрий Живицкий добавил в Telegram, что взрывы повредили отделение банка, пять магазинов и несколько автомобилей.

Ранее писали, что в Москве запустили производство дронов для ведения войны в Украине. Россияне собирают беспилотники, которые способны разгоняться до 120 км/ч и сбрасывать гранаты с воздуха. Он также могут оснастить дальномерами для целеуказания, ретрансляторами сигнала и другими системами, обеспечивающими нужды российских военных. В 2023 году компания "Омнискай" планирует выпускать по 200 дронов в месяц.

Сообщали также, что в России студентов привлекают к сборке беспилотников для армии. Такие меры приняли власти Приморского края, где местные заводы переделали для производства дронов.

Появилась информация, что Россия готовится запускать ракеты с дешевыми дронами-"глушилками". Одноразовые аппараты должны мешать работе украинских радиолокационных станций в тылу.