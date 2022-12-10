ЗС РФ скинули снаряд із дрона на житловий будинок у Сумській області, — ОП

Після вибуху почалася пожежа, яка повністю знищила будівлю.

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У Сумській області російські війська скинули снаряд на житловий будинок за допомогою безпілотного літального апарату. Про це радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією ОП, окупанти атакували житловий будинок, скинувши боєприпас із квадрокоптера. Внаслідок вибуху почалася пожежа, яка повністю знищила будівлю.

Загалом у Сумській області зафіксували 48 прильотів снарядів. Крім того, ЗС РФ запустили ракету з комплексу С-300, яка пошкодила багатоквартирний будинок, ще 20 приватних будинків і будівлю адміністрації у селищі Велика Писарівка. На щастя, жертв і постраждалих немає. Голова обласної адміністрації Дмитро Живицький додав у Telegram, що вибухи пошкодили відділення банку, п'ять магазинів і кілька автомобілів.

Раніше писали, що в Москві запустили виробництво дронів для ведення війни в Україні. Росіяни збирають безпілотники, які здатні розганятися до 120 км/год та скидати гранати з повітря. Його також можуть оснастити далекомірами для вказування на цілі, ретрансляторами сигналу й іншими системами, що забезпечують потреби російських військових. У 2023 році компанія "Омнискай" планує випускати по 200 дронів на місяць.

Повідомляли також, що в Росії студентів залучають до збирання безпілотників для армії. Таких заходів вжито владою Приморського краю, де місцеві заводи переробили для виробництва дронів.

З'явилася інформація, що Росія готується запускати ракети з дешевими дронами-глушилками. Одноразові апарати мають заважати роботі українських радіолокаційних станцій у тилу.