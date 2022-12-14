Приложения, блокчейн и военные: как США ужесточат контроль за поставками оружия Украине

По данным журналистов, в США пытаются отслеживать каждую копейку, потраченную на Украину, но это сложно. В переписке дипломатов из киевского посольства говорится о том, что значительная роль в этом отношении должна отводиться технологическим разработкам.

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Американские официальные лица прибегают ко всевозможным способам отследить миллиарды долларов, которые расходуются на вооружение Украины и невоенную помощь. Это и блокчейн-технологии, специальные приложения и помощь украинских военных. Об этом сообщает Politico.

Записи переговоров сотрудников американского посольства в Киеве, датируемые 6 сентября, показали, что официальные лица США пытаются отследить каждый потраченный пенни в то время, как российские дроны и ракеты бомбят украинские города.

В дипломатической переписке, с которой ознакомились журналисты, участвовала и американский посол Бриджит Бринк.

В условиях активных боевых действий между украинскими и российскими силами сложно провести стандартные проверки, отмечается в тексте переписки, которая заняла 9 страниц.

У американских правительственных ведомств есть механизмы для предотвращения злоупотреблений в том, что касается использования финансирования. В частности, проверки и расследования, проводимые специальными инспекторами. Инспекторы из нескольких правительственных ведомств — Государственного департамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию — создали рабочую группу, чтобы объединить усилия по части контроля за тем, как распределяется финансирование.

К более строгим проверкам призывает правое крыло Республиканской партии, хотя предложенную Марджори Тейлор Грин инициатива полного аудита американской помощи Украине была заблокирована демократами. Прежде Тейлор Грин призывала также к радикальному сокращению помощи Украине.

Представитель республиканцев Кевин Маккарти, который может сменить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, уже предупредил, что не намерен выписывать Украине "пустых чеков".

В свою очередь, представители Демократической партии считают, что стоит воздержаться от подобных публичных заявлений, чтобы донести России месседж о единстве США в том, что касается помощи Украине.

Глава Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит на днях сказал, что подобный алармизм в отношении злоупотреблений военной помощью Украине выгоден российской пропаганде.

Переписка американских дипломатов свидетельствует о том, что администрация Байдена пытается играть на опережение.

Определенные департаменты, агентства и программы уже корректируют свои методы надзора.

Новые подходы в то, что касается контроля за финансированием, во многом полагаются на местных украинских сотрудников, некоторые из них находятся в стране, но многие работают удаленно. Их работу координирует высокопоставленный представитель посольства.

Дипломаты в своих переговорах отмечали, что в этом отношении значительная роль должна отводиться технологическим разработкам.

Приложения . Бюро по конфликтным ситуациям и операциям по стабилизации США курирует проект, в который, помимо госведомств, участвуют и частные компании. Инициатива призвана отслеживать выделяемую помощь Украине с помощью "коммерческого приложения, которое загружает все фото- и видеоматериалы в блокчейн на этапе первоначального сбора данных", отмечается в переписке дипломатов из киевского посольства. "Приложение предоставит достоверные и убедительные доказательства того, что помощь доходит по назначению, даже в слишком опасных условиях и труднодоступных регионах", — отмечается в дипломатической тексте.

. Бюро по конфликтным ситуациям и операциям по стабилизации США курирует проект, в который, помимо госведомств, участвуют и частные компании. Инициатива призвана отслеживать выделяемую помощь Украине с помощью "коммерческого приложения, которое загружает все фото- и видеоматериалы в блокчейн на этапе первоначального сбора данных", отмечается в переписке дипломатов из киевского посольства. "Приложение предоставит достоверные и убедительные доказательства того, что помощь доходит по назначению, даже в слишком опасных условиях и труднодоступных регионах", — отмечается в дипломатической тексте. Украинские военные . Госдепартамент также планирует вместо того, чтобы опираться на помощь обученных в США инспекторов из ВСУ, проводить собственные проверки. Например, могут сверяться серийные номера дронов Switchblade и приборов ночного видения.

. Госдепартамент также планирует вместо того, чтобы опираться на помощь обученных в США инспекторов из ВСУ, проводить собственные проверки. Например, могут сверяться серийные номера дронов Switchblade и приборов ночного видения. Документирование помощи. Агентство США по международному развитию, у которого имеется большой опыт работы в военных зонах, иногда прибегает к документированию товаров с помощью фото, особенно в труднодоступных районах.USAID также прибегает к помощи частной компании Deloitte для поиска недостатков при работе в боевых зонах.

Некоторые представители Демократической партии также призывают к специальному надзору в Украине в долгосрочной перспективе. Они ссылаются на опыт США в Ираке и Афганистане, где работали специальные инспекторы. В этих странах были созданы специальные организации по контролю, когда выяснилось, что нужны специализированные команды расследователей для отслеживания крупных сумм денег, которые вливались в эти страны, где местные правительственные ведомства либо работали плохо, либо вообще не работали.

Напомним, что СМИ назвали условие, при котором Байден будет согласен передать Украине Patriot.

Ранее Фокус сообщал, что в Латвии предложили провести заочный трибунал в отношении Путина. Президент Литвы Эгилс Левитс заявил, что такая инициатива позволит законно изъять российские активы и использовать их для восстановления Украины.