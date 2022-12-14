Додатки, блокчейн і військові: як США посилять контроль за постачанням зброї Україні

За даними журналістів, у США намагаються відслідковувати кожну копійку, витрачену на Україну, але це складно. У листуванні дипломатів із київського посольства йдеться про те, що значна роль у цьому плані має надаватися технологічним розробкам.

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Американські офіційні особи вдаються до різноманітних способів відстежити мільярди доларів, які витрачаються на озброєння України та невійськову допомогу. Це і блокчейн-технології, і спеціальні додатки, і допомога українських військових. Про це повідомляє Politico.

Записи переговорів співробітників американського посольства в Києві, датовані 6 вересня, показали, що офіційні особи США намагаються відстежити кожен витрачений пенні в той час, як російські дрони та ракети бомбардують українські міста.

У дипломатичному листуванні, з яким ознайомилися журналісти, брала участь і пані американський посол Бріджит Брінк.

В умовах активних бойових дій між українськими та російськими силами складно провести стандартні перевірки, наголошується в тексті листування, яке зайняло 9 сторінок.

Американські урядові відомства мають механізми для запобігання зловживанням у тому, що стосується використання фінансування. Зокрема, перевірки та розслідування, які проводяться спеціальними інспекторами. Інспектори з кількох урядових відомств — Державного департаменту, Пентагону та Агентства США з міжнародного розвитку — створили робочу групу, щоб об'єднати зусилля щодо контролю за тим, як розподіляється фінансування.

До суворіших перевірок закликає праве крило Республіканської партії, хоча запропоновану Марджорі Тейлор Грін ініціативу повного аудиту американської допомоги Україні було заблоковано демократами. Насамперед Тейлор Грін закликала також до радикального скорочення допомоги Україні.

Представник республіканців Кевін Маккарті, який може змінити спікерку Палати представників Ненсі Пелосі, вже попередив, що не має наміру виписувати Україні "порожні чеки".

Зі свого боку, представники Демократичної партії вважають, що варто утриматися від подібних публічних заяв, щоб донести до Росії меседж про єдність США в тому, що стосується допомоги Україні.

Голова Комітету Палати представників із збройних сил Адам Сміт днями сказав, що подібний алармізм щодо зловживань військовою допомогою Україні вигідний російській пропаганді.

Листування американських дипломатів свідчить про те, що адміністрація Байдена намагається грати на випередження.

Певні департаменти, агенції та програми вже коригують свої методи нагляду.

Нові підходи щодо контролю за фінансуванням багато в чому покладаються на місцевих українських співробітників, деякі з них знаходяться в країні, але багато хто працює віддалено. Їхню роботу координує високопоставлений представник посольства.

Дипломати у своїх переговорах зазначали, що у цьому плані значна роль має відводитися технологічним розробкам.

Програми . Бюро з конфліктних ситуацій та операцій зі стабілізації США займається проєктом, у якому, крім держвідомств, беруть участь і приватні компанії. Ініціатива покликана відслідковувати допомогу Україні, що виділяється, за допомогою "комерційного додатку, який завантажує всі фото- та відеоматеріали в блокчейн на етапі первісного збору даних", наголошується в листуванні дипломатів із київського посольства. "Додаток надасть достовірні та переконливі докази того, що допомога доходить за призначенням, навіть у надто небезпечних умовах і важкодоступних регіонах", — наголошується в дипломатичному тексті.

. Бюро з конфліктних ситуацій та операцій зі стабілізації США займається проєктом, у якому, крім держвідомств, беруть участь і приватні компанії. Ініціатива покликана відслідковувати допомогу Україні, що виділяється, за допомогою "комерційного додатку, який завантажує всі фото- та відеоматеріали в блокчейн на етапі первісного збору даних", наголошується в листуванні дипломатів із київського посольства. "Додаток надасть достовірні та переконливі докази того, що допомога доходить за призначенням, навіть у надто небезпечних умовах і важкодоступних регіонах", — наголошується в дипломатичному тексті. Українські військові . Держдепартамент також планує замість того, щоб спиратися на допомогу навчених у США інспекторів із ЗСУ, проводити власні перевірки. Наприклад, можуть звірятися серійні номери дронів Switchblade і приладів нічного бачення.

. Держдепартамент також планує замість того, щоб спиратися на допомогу навчених у США інспекторів із ЗСУ, проводити власні перевірки. Наприклад, можуть звірятися серійні номери дронів Switchblade і приладів нічного бачення. Документування допомоги. Агентство США з міжнародного розвитку, яке має великий досвід роботи у військових зонах, іноді вдається до документування товарів за допомогою фото, особливо у важкодоступних районах. USAID також вдається до допомоги приватної компанії Deloitte для пошуку недоліків під час роботи в бойових зонах.

Деякі представники Демократичної партії також закликають до спеціального нагляду в Україні у довгостроковій перспективі. Вони посилаються на досвід США в Іраку й Афганістані, де працювали спеціальні інспектори. У цих країнах були створені спеціальні організації з контролю, коли з'ясувалося, що потрібні спеціалізовані команди розслідувачів для відстеження великих сум грошей, які вливали в ці країни, де місцеві урядові відомства або погано працювали, або взагалі не працювали.

Нагадаємо, що ЗМІ назвали умову, за якої Байден буде згоден передати Україні Patriot.

Раніше Фокус повідомляв, що в Латвії запропонували провести заочний трибунал щодо Путіна. Президент Литви Егілс Левітс заявив, що така ініціатива дозволить законно вилучити російські активи та використати їх для відновлення України.