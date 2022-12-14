Присутствие в суде не обязательно: в Латвии предложили провести заочный трибунал над Путиным

По мнению президента Литвы Эгилса Левитса, проведение трибунала позволит законно конфисковать российские активы, которые могут быть направлены на восстановления Украины.

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Российское военное вторжение в Украину должно быть рассмотрено специальным трибуналом, вне зависимости от того, будут ли присутствовать на скамье подсудимых президент РФ Владимир Путин и другие политические и военные лидеры, или нет. Как заявил президент Латвии Эгилс Левитс, трибунал может пройти и заочно. Об этом политики сказал в интервью Bloomberg TV.

По мнению латвийского лидера, проведение трибунала необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность международной системы и конфисковать активы, необходимые для восстановления Украины. Левитс отметил, что российская военная агрессия против Украины является величайшим нарушением международного права со времен Второй мировой войны.

"Вторжение России "является грубейшим нарушением международного права с 1945 года. Одно из его последствий — арест российских активов за рубежом", — отметил латвийский президент.

Комментируя слова Левитса, журналисты напомнили, что западные страны заморозили активы центрального банка России после ее февральского вторжения в Украину. А проведение специального трибунала позволило бы арестовать и передать эти активы в качестве помощи в восстановлении Украины.

Кроме того, для привлечения к ответственности российских политических и военных лидеров страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — настаивают на создании международного трибунала, так как он позволит устранить правовые лазейки, поскольку другие суды не обладают достаточными полномочиями и компетенцией.

Ранее сообщалось что в парламенте Нидерландов поддержали создание в Гааге специального международного трибунала для российских военных и политических лидеров за акт агрессии РФ против Украины. Это решение связано с тем, что, по мнению депутата Серда Сьордсма, для международного сообщества важно, чтобы президент Путин, который развязал войну в Украине, не остался безнаказанным.

Как сообщило издание The Guardian, 4 декабря в ООН подготовили проект резолюции о создании международного трибунала, чтобы привлечь к ответственности руководство РФ за преступления против Украины. Журналисты отметили, что в лоббировании его создания активно принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.