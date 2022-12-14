Присутність у суді не обов'язкова: у Латвії запропонували провести заочний трибунал над Путіним

На думку президента Литви Егілса Левітса, проведення трибуналу дозволить законно конфіскувати російські активи, які можуть бути спрямовані на відновлення України.

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Російське військове вторгнення в Україну має бути розглянуте спеціальним трибуналом, незалежно від того, чи будуть присутні на лаві підсудних президент РФ Володимир Путін та інші політичні й військові лідери, чи ні. Як заявив президент Латвії Егілс Левітс, трибунал може пройти й заочно. Про це політик сказав в інтерв'ю Bloomberg TV.

На думку латвійського лідера, проведення трибуналу необхідне для того, щоб гарантувати безпеку міжнародної системи та конфіскувати активи, необхідні для відновлення України. Левітс зазначив, що російська військова агресія проти України є найбільшим порушенням міжнародного права з часів Другої світової війни.

"Вторгнення Росії є найгрубішим порушенням міжнародного права з 1945 року. Один із його наслідків — арешт російських активів за кордоном", — зазначив латвійський президент.

Коментуючи слова Левітса, журналісти нагадали, що західні країни заморозили активи центрального банку Росії після лютневого вторгнення в Україну. А проведення спеціального трибуналу дозволило б заарештувати й передати ці активи як допомогу у відновленні України.

Крім того, для притягнення до відповідальності російських політичних і військових лідерів країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва — наполягають на створенні міжнародного трибуналу, оскільки він дозволить усунути правові лазівки, тому що інші суди не мають достатніх повноважень і компетенції.

Раніше повідомлялося, що в парламенті Нідерландів підтримали створення в Гаазі спеціального міжнародного трибуналу для російських військових і політичних лідерів за акт агресії РФ проти України. Це рішення пов'язане з тим, що, на думку депутата Серда Сьордсми, для міжнародної спільноти важливо, щоб президент Путін, який розв'язав війну в Україні, не залишився безкарним.

Як повідомило видання The Guardian, 4 грудня в ООН підготували проєкт резолюції про створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ за злочини проти України. Журналісти зазначили, що в лобіюванні його створення активно брав участь президент України Володимир Зеленський.